Поле длительного периода возмущений, наконец настало затишье.

Геомагнитное поле Земли успокоилось - на выходных магнитных бурь не ожидается.

После периодов умеренной активности, которые наблюдались ранее, ситуация с геомагнитным фоном стабилизировалась. По данным NOAA, ожидается, что Kp-индекс в течение 22-24 августа не превысит 3. Это означает, что уровень активности останется ниже порога G1 - магнитных бурь не предвидится

В частности, расчёт на 23 августа указывает, что Kp-индекс будет от 1 до 2. Это соответствует спокойной (Quiet) или лишь слегка возмущённой обстановке.

Видео дня

Такая ситуация - хорошая новость: геомагнитная обстановка наконец вернулась в спокойный режим после недавней активности. Это означает, что не будет проблем с GPS, радиосвязью и спутниками. Даже метеочувствительные люди не должны ощущать влияния Солнца.

Магнитные бури - в чем их опасность

Магнитные бури возникают, когда потоки солнечного ветра и выбросы корональной массы достигают Земли и возмущают её магнитное поле. Опасность таких явлений заключается не только в возможном ухудшении самочувствия у людей, особенно метеозависимых, но и в воздействии на технологии. В частности, во время магнитных бурь повышается риск сбоев в работе навигационных систем, спутников, радиосвязи и даже электросетей. В медицине отмечают, что в такие периоды могут усиливаться головные боли, колебания давления, раздражительность и слабость.

Вас также могут заинтересовать новости: