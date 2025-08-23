Подписчики отреагировали на появление пары в сети.

Украинский певец Олег Винник, который в начале полномасштабной войны уехал из Украины, показался с женой Таюне.

Не секрет, что исполнитель редко говорит о личном и почти не публикует фото или видео с избранницей. Однако на днях артисты вышли на связь в Instagram, чтобы представить новую совместную песню "Тихо над річкою".

"Тихо над річкою" - нежная песня об ожидании, любви на расстоянии и глубокой боли разлуки. Мы посвящаем ее украинским защитникам - тем, кто, как и их предки в 18-19 веках, вынуждены годами быть вдали от дома. Тогда - в составе чужих армий, сегодня - на защите родной земли. Тогда - вдали от любимых, сегодня - со взглядом в телефон в поисках известия. Тогда - под чужими флагами, сегодня - с сине-желтым в сердце. История повторяется, но теперь мы боремся за свое. Эта песня - как молитва для всех, кто ждет. И для всех, кто возвращается", - отметили певцы.

Заметно, что Таюне изменила цвет волос - из блондинки перекрасилась в брюнетку. Также подписчики отметили, что женщина набрала вес и не узнали ее сразу.

Реакция сети

Некоторые подписчики Винника обрадовались новому дуэту, однако другие не сдерживали эмоций:

"Сам слушай свою песню"

"Тебе не стыдно о себе напоминать?"

"Кому вы нужны?".

Что известно об Олеге Виннике и его жене

Долгое время они скрывали свои отношения и вместе выступали на одной сцене. Но впоследствии появилась информация, что Винник женат на Таюне и у них есть общий сын. В начале полномасштабного вторжения Олег и Таюне выехали в Германию. Артист подчеркнул, что поехал на лечение и у него нет украинского паспорта. По его словам, он приезжал в Украину только на концерты.

