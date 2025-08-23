Кэллог будет участвовать в молитвенном завтраке и мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины.

В субботу, 23 августа, в столицу Украины должен прибыть специальный посланник президента США Кит Келлог, сообщил в соцсети Х корреспондент Reuters Грэм Слеттери, ссылаясь на собственные источники.

Слеттери поделился, что спецпосланник президента США должен принять участие в молитвенном завтраке, а также церемониях по случаю Дня Независимости Украины, который празднуется в воскресенье, 24 августа.

"Он также обсудит с лидерами дипломатическую суету на этой неделе. Это происходит на фоне согласования США, Украины и Европы гарантий безопасности", - добавил журналист.

Роль США в войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп считает, что уже через две недели он будет знать позицию Украины и России относительно завершения войны. Глава Белого дома добавил. что тогда и решит, каким путем следует двигаться дальше. Трамп отметил, что это будет очень важное решение. Он добавил, что может принять решение, что США больше ничего не будут делать, чтобы помочь завершению войны в Украине или же он может решить применить против России массивные санкции или тарифы или и то, и другое. Глава Белого дома также поделился, если Украина и Россия так за это время и не сядут за стол переговоров, ему надо будет решить, по чьей вине это произошло.

Также мы писали, что дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога Меган Моббс заявила, что считает неприемлемой ситуацию, которая произошла на Аляске. Российскому диктатору Владимиру Путину американские военные, стоя на коленях, расстелили красную дорожку. Моббс считает, что это было ужасное решение и тот, кто его принял, должен понести за это ответственность.

