По утверждению российской стороны, срок действия черноморской инициативы истекает 18 мая.

Российская Федерация угрожает выйти из Черноморской зерновой инициативы по доставке украинского продовольствия в другие страны мира в случае отсутствия консенсуса относительно удовлетворения российских интересов. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, сообщает РИА Новости.

По утверждению российской стороны, срок действия черноморской инициативы истекает 18 мая. "Значит, она прекращает свое существование", - ответил Вершинин на вопрос о вариантах действий в случае, если до 18 мая не удается достичь консенсуса по ее продлению с учетом интересов РФ по поставкам удобрений.

Вершинин заявил, что "инициатива, приносящая односторонние выгоды, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми".

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Он отметил, что РФ в первую очередь защищает национальные интересы России, ее сельхозпроизводителей и производителей удобрений.

Говоря о сроках продления соглашения, Вершинин отметил, что на встрече звучали разные предложения. "Мы исходим из того, что было решение о продлении на 60 дней, 60 дней истекают 18 мая. Работа, контакты продолжаются, тем не менее, все другие сроки и пожелания сторон могут только рассматриваться, но в пику или вопреки нашим интересам действовать не собираемся", - отметил дипломат.

"Зерновая сделка" - главное

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. В то же время Россия периодически препятствует реализации инициативы.

17 ноября "зерновая инициатива" была продлена на 120 дней.

18 марта этого года министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что "зерновое соглашение" продлено еще на 120 дней. Хотя со стороны РФ заявили о продлении на 60 дней.

В пятницу, 5 мая, состоялась очередная сессия переговоров по вопросу гуманитарного коридора для выполнения зернового соглашения, которая зашла в тупик. По состоянию на понедельник, 8 мая, инспекцию в территориальных водах Турции ожидало 90 судов, из которых 62 - это суда, которые идут под погрузку. Инспекции как входящего, так и исходящего флота приостановлены.

Сегодня, 11 мая, в Турции завершились двухдневные переговоры по Черноморской зерновой инициативе. Украинская сторона настаивала на том, что зерновая инициатива должна быть продлена и расширена. Следующие консультации по разблокированию инициативы продолжатся в онлайн-формате.

В конце апреля 2023 года россияне выдвинули очередное обвинение в адрес Украины. Москва заявила, что Киев использует гуманитарные коридоры для атаки портов в оккупированном Крыму. Несмотря на договоренность о продлении "зерновой сделки" (о возобновлении соглашения еще на 120 дней стало известно 18 марта 2023 года), Россия фактически остановила экспорт украинского зерна, заблокировав инспекции кораблей в Черном море.

3 мая пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил о том, что если переговоры в Турции не будут иметь успеха, "зерновой коридор" прекратит свое существование.

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