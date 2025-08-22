Исследователи предполагают, что внеземная жизнь может посылать сообщения своим космическим кораблям так же, как это делают люди.

Если внеземная жизнь общается со своими космическими кораблями так же, как люди, то эти сообщения могут быть обнаружены с Земли.

В ходе нового исследования ученые пытались понять, где человечеству следует искать признаки инопланетного разума. Для этого они проанализировали сигналы, которые посылают люди и которые могут быть обнаружены другой цивилизацией. Это может помочь понять, какие подобные сигналы могут поступать к нам из других далеких инопланетных миров, пишет Independent.

"Люди в основном общаются с космическими кораблями и зондами, которые мы отправили для изучения других планет, таких как Марс", - рассказал Пинчен Фан из Научного колледжа Эберли Университета штата Пенсильвания.

"Но планета, подобная Марсу, не блокирует всю передачу, поэтому далекий космический корабль или планета, расположенная на пути этих межпланетных сообщений, потенциально может обнаружить их переток; это произойдет, когда Земля и другая планета Солнечной системы выстроятся в линию с их точки зрения. Это говорит о том, что при поиске внеземных сообщений нам следует обращать внимание на выравнивание планет за пределами нашей Солнечной системы", - объяснил ученый.

Многие из самых мощных и продолжительных сигналов, исходящих с Земли, - это те, которые мы отправляем на космические аппараты. Большая часть этой работы осуществляется через сеть дальней космической связи НАСА - комплекс наземных объектов, обеспечивающих взаимную связь между космическими аппаратами, которые могут находиться далеко от Земли.

Исследователи сопоставили записи этой сети с информацией о местоположении космических аппаратов, чтобы понять, когда и куда с Земли посылались радиосигналы.

Они обнаружили, что большинство сигналов направлялось в сторону космических аппаратов, находящихся вблизи Марса. Другие же, как правило, направлялись в сторону других планет и точки Лагранжа между Солнцем и Землей, где гравитация двух объектов помогает удерживать космические объекты в стабильном положении.

Это означает, что лучше всего искать сигналы от инопланетных космических аппаратов в точках, где планеты выстраиваются в линию. Ученые уже используют выравнивание планет для поиска других миров: когда планеты проходят перед своей звездой, небольшое падение интенсивности света, наблюдаемое с Земли, является ключом к их обнаружению.

"Однако, поскольку мы начали обнаруживать множество экзопланет лишь в последние 10-20 лет, нам известно не так много систем с двумя или более транзитными экзопланетами. С будущим запуском космического телескопа НАСА "Нэнси Грейс Роман" мы ожидаем обнаружить сто тысяч ранее не обнаруженных экзопланет, поэтому наша потенциальная область поиска должна значительно расшириться", - сказал Фань.

