В субботу, 23 августа, в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и похолоданием. Долгожданные осадки доберутся до юга и востока, неся с собой и снижение температуры. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Жителей западных областей сегодня ждет сухая пауза - осадков не будет. Ожидается свежая погода переменной облачностью и температурой +17°...+19°.

На севере Украины сегодня тоже будет свежо, +19°...+21°. В течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Только в Сумской области есть вероятность дождей.

На востоке тепло распределится неравномерно. В Харьковской области столбики термометров покажут +23°, а в Донецкой и Луганской все еще будет жарко - до +32°...+34°. Местами пройдут дожди.

В центральной части Украины сегодня тоже будут дожди и грозы. Только в Винницкой области ожидается сухая пасмурная погода с периодическими прояснениями. Температура тут будет комфортной, +20°...+24°.

На юге Украины сегодня также пройдут долгожданные дожди и даже есть вероятность гроз. Температура благодаря осадкам снизится с "тридцаток" до +24°...+28°.

23 августа - какой сегодня праздник, приметы погоды

23 августа - день Лаврентия. Считалось, что на Лаврентия воды стынут. Если в этот день сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень.

