Международный союз охраны природы впервые поменял классификацию, которая признавала жирафов одним видом. Теперь выделены 4 отдельных вида жирафов.

Жирафы классифицировались как один вид с 9 подвидами, но среди ученых давно велись споры по этому поводу, пишет Би-би-си. Сообщается, что целый год специально созданная рабочая группа комплексно пересматривала генетические, морфологические и биогеографические данные о жирафах.

В результате ученые выявили значительные различия между линиями жирафов, что подтверждает их статус отдельных видов.

Теперь различают:

северного жирафа (с западноафриканским, кордофанским и нубийским подвидами);

сетчатого жирафа;

масайского жирафа (с масайским подвидом и жирафом Торникрофта);

южного жирафа (с южноафриканским и ангольским подвидами).

Ученые подчеркнули, что новое разделение имеет большое значение для защиты жирафов в разных регионах Африки.

Издание отметило, что новая классификация станет основой для оценки Красного списка угрожаемых видов и повлияет на предотвращение дальнейшего сокращения численности жирафов.

