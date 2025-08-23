Артистка поделилась, что чувствовала в тот момент.

Популярная украинская артистка Оля Полякова поделилась интересными фактами из своей биографии. Певица ошеломила признанием, что порой выходила на сцену в состоянии алкогольного опьянения.

В своем комментарии радио MAXIMUM Полякова откровенно ответила на соответствующий вопрос. Артистка решила не скрывать правды и призналась, что действительно такой казус с ней случался. При этом она также добавила, что подобные инциденты повторялись всего пару раз, и больше она себе такой дерзости не позволяет.

"Было пару раз. Мне не понравилось - у меня нет сил", - заявила поп-исполнительница.

Сразу после этого комментария, Оля с юмором отметила, что уже сожалеет о сказанном.

Зрители без критики отреагировали на слова артистки. Они не осудили Полякову, а наоборот подчеркнули, что искренность и умение говорить откровенно - редкие черты в современном шоу-бизнесе.

"Всегда нравилось в Оле ее откровенность и прямолинейность... И все это идет в купе с самокритикой", - говорится в комментариях.

В том же видео артистка поделилась своей реакцией на замужество старшей дочери Маши. В частности Оля Полякова рассказала, как относится к своему новоиспеченному зятю-иностранцу.

