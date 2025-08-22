Издание отметило, что Украине в 1994 году уже предоставляли слабые "гарантии", которые не защитили ее от российского вторжения.

Саммит президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина, а затем и встреча главы Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским разожгли дискуссии о гарантиях безопасности для Украины. Издание The Wall Street Journal отметило, что история дает полезные уроки о том, что работает, а что - нет.

В материале отмечается, что Первая мировая война стала наглядным примером опасности легкомысленного предоставления гарантий безопасности. В договоре 1839 года Франция, Великобритания, Пруссия, Россия и Австрия пообещали защищать нейтралитет и независимость Бельгии. В 1914 году сдерживающий эффект договора катастрофически провалился, когда Германия реализовала план Шлиффена - вторжение в Бельгию с целью дальнейшего нападения на Францию.

Указывается, что до Первой мировой войны обещания большинства стран Европы защищать друг друга были условными. До последнего кайзер Вильгельм II считал, что сможет убедить Великобританию не защищать Францию в случае нападения Германии, поскольку нечетко сформулированная "гарантия безопасности" со стороны Лондона не была подкреплена постоянным военным присутствием на территории Франции. Указывается, что эта неоднозначность способствовала началу Первой мировой войны.

Поэтому, как говорится в публикации, после Второй мировой войны Запад стал более серьезно относиться к безопасности. Когда на Восточную Европу опустился "железный занавес" и Советский Союз начал блокаду Берлина в 1948 году, страны Запада в 1949 году образовали Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Указывается, что на тот момент большинство не верило, что красивые слова о взаимной обороне, даже если они зафиксированы в договоре, будут достаточными для предотвращения войны.

Только после того, как США разместили свои войска на постоянной основе в Западной Германии, которая присоединилась к Альянсу в 1955 году, европейцы начали чувствовать себя в безопасности.

Издание отмечает, что когда США предоставили Южному Вьетнаму гарантии безопасности через Организацию Договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО), они не направляли военных до тех пор, пока боевые действия были уже в разгаре.

Упоминается, что в 1994 году США, Великобритания и Россия дали Украине обещание, что в случае добровольного отказа от ядерного оружия в пользу России, стране предоставляются гарантии безопасности.

Как отмечает издание, это была слабая "гарантия", поскольку не обсуждались методы ее выполнения и не было обещаний материально защитить Украину в случае опасности.

По мнению издания, присутствие иностранных военных сил на украинской территории имеет решающее значение для сдерживания. Они необязательно должны быть в боевом составе, это могут быть инструкторы или наблюдатели.

Указывается, что для Украины было бы хорошо, если бы США также отправили свои войска. Альтернативой может быть идея Трампа оказывать помощь европейским войскам, пока те будут находиться на территории Украины.

Также, как говорится в публикации, США могут разместить силы быстрого реагирования и воздушные силы в соседней с Украиной Польше. Еще Украина и США могли бы подписать соглашение, предусматривающее постоянное размещение в Украине нескольких сотен американских подрядчиков, которые будут оказывать помощь в обеспечении противовоздушной и противоракетной обороны крупных городов.

Война в Украине и гарантии безопасности

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что гарантии безопасности должны включать и Россию. Зеленский отметил, что не знает, кто угрожает России, когда она поднимает вопрос о гарантиях безопасности. Лидер украинского народа добавил, что гарантии безопасности Украине нужны для того, чтобы исключить нападение России в будущем.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев сообщил, что сейчас идет работа над определением гарантий безопасности для Украины. Зеленский добавил, что США готовы быть частью гарантий безопасности для Украины и впервые была достигнута именно такая готовность. Президент Украины проинформировал, что переговоры на уровне советников по вопросам безопасности о предоставлении гарантий безопасности Украине продолжаются практически ежедневно.

