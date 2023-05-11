Украинская сторона настаивала на том, что зерновая инициатива должна быть продлена и расширена.

Сегодня, 11 мая, в Турции завершились двухдневные переговоры по Черноморской зерновой инициативе.

Как сообщил в Facebook вице-премьер, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, следующие консультации по разблокированию инициативы продолжатся в онлайн-формате.

Украинская сторона во время переговоров настаивала на том, что зерновая инициатива должна быть продлена на больший срок и расширена.

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"ООН и Турция как подписанты инициативы понимают, что зерновая инициатива критически важна для мировой продовольственной безопасности и должна стабильно функционировать… но, прежде всего, нужно возобновить регистрацию входящего флота и проведение инспекций без искусственных задержек и в соответствии с процедурами Совместного координационного центра", – заявил министр.

Министерство обороны Турции сообщило, что на переговорах также обсудили вопросы возвращения турецких торговых судов и их экипажей, застрявших в украинских портах.

Переговоры по "зерновому коридору"

В конце апреля 2023 года россияне выдвинули очередное обвинение в адрес Украины. Москва заявила, что Киев использует гуманитарные коридоры для атаки портов в оккупированном Крыму.

Несмотря на договоренность о продлении "зерновой сделки" (о возобновлении соглашения еще на 120 дней стало известно 18 марта 2023 года), Россия фактически остановила экспорт украинского зерна, заблокировав инспекции кораблей в Черном море.

3 мая пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил о том, что если переговоры в Турции не будут иметь успеха, "зерновой коридор" прекратит свое существование.

Соообщалось, что 5 мая 2023 года заместители министров обороны Турции, Украины и России проведут переговоры по возобновлению действия зернового соглашения. Переговоры пройдут в Стамбуле.

9 мая 2023 года в Совместном координационном центре в рамках "зерновой инициативы" согласовали на трое суток инспекцию 27 судов на выход.

Также 9 мая в Турции заявили о возобновлении работы "зернового коридора". Сообщалось, что ближайшие переговоры по "зерновому коридору" запланированы в Стамбуле на 10-11 мая.

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