Трамп регулярно дарит Путину еще и еще время для продолжения боевых действий, пока дипломатия ничего не достигает.

Неуклюжие попытки президента США запустить переговорный процесс касательно мира в Украине дают России дополнительное время на продолжение боевых действий. Потенциально это может обернуться катастрофой для украинцев, пишет The Telegraph.

"Мирная повестка дня Дональда Трампа по Украине находится на грани краха. После нескольких недель относительного спокойствия Россия выпустила 574 беспилотника и 40 ракет по Украине", - пишет издание.

Автор публикации приводит последние высказывания президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые свидетельствуют об отсутствии реального продвижения на пути к миру. Даже Дональд Трамп признал, что Зеленский и Путин, как "масло и уксус", не могут найти общий язык.

А пока на самом высоком уровне продолжается дипломатический волейбол, ситуация на фронте выглядит угрожающей для Украины, констатирует журналист.

"Московские войска продолжают шаг за шагом продвижение по восточноукраинскому полю битвы под Покровском и активизируют свои наступательные усилия на севере Донецкой области", - говорится в публикации.

Автор отмечает, что, несмотря на продолжение западной военной помощи, украинская армия страдает от острой нехватки человеческих ресурсов. Как следствие, украинские подразделения на важных участках фронта остаются недоукомплектованными.

"Поскольку Россия может легко найти новых рекрутов, чтобы скрыть свои впечатляющие потери, время не на стороне Украины. (...) Россия видит преимущества в своей тактике выигрыша времени. (...) Мирный план Трампа демонстрирует признаки неудачи. Для России это дает драгоценное время. Для Украины это может иметь катастрофические последствия", - пишет The Telegraph.

Трамп дарит России время

Как писал УНИАН, в мае Украина и Европа выдвинули Путину совместный ультматум: или прекращение огня с ближайшего понедельника, или санкции. Тогда Путин предложил начать переговоры. Дональд Трамп в приказном порядке призвал Украину начать переговоры, которые впоследствии стартовали в Стамбуле, но мир так и не приблизили. Зато Россия не получила новых санкций, и прекращения огня тоже не произошло.

В июле уже Дональд Трамп выдвинул ультиматум Москве: либо Киев и Москва договариваются о мире, либо США введут санкции против России и ее экономических партнеров. Изначально срок ультиматума был установлен до начала сентября, но затем был сокращен до 8 августа. Когда ультиматум почти подошел к концу, Путин предложил Трампу встретиться. Встреча состоялась на Аляске, срок ультиматума истек, мирного соглашения нет, но и санкций тоже. А боевые действия продолжаются.

Сегодня Трамп снова заявил, что дает срок в две-три недели на начало переговоров между Украиной и РФ, после чего будет решать, кого наказывать за несговорчивость. То есть у России есть еще две-три недели на войну без новых санкций.

