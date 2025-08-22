По словам президента Беларуси, Путин заявил, что не собирается бить "Орешником" по Офису президента Украины.

Кремлевскому диктатору Владимиру Путину якобы предлагали ударить ракетой "Орешник" по Банковой в Киеве, но он отклонил это предложение, заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, говорится в Telegram-канале Пул первого.

"Путину предлагали ударить "Орешником" по Офису президента Украины, но он отказался, сказал: "Ни в коем случае"", - рассказал Лукашенко.

Беларусь и война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт после встречи в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом заявила, что Беларусь не напрашивается на роль посредника, но готова организовать любую встречу, если это нужно для мира в "братской республике".При этом, Эйсмонт добавила, что хотя Лукашенко и общался с Трампом, но этот вопрос они во время телефонного разговора не обсуждали.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social в одном из постов похвалил президента Беларуси Александра Лукашенко. Он сделал репост публикации, в которой говорилось, что "левая пресса" якобы замалчивает информацию о Беларуси, где Трамп добился освобождения 16 политических заключенных. Глава Белого дома комментируя эту новость, поблагодарил Беларусь и ее "могущественного лидера". Также президент США добавил, что надеется на то, что вскоре еще 1300 человек будут освобождены. Примечательно, что до того, как в Беларуси освободили политзаключенных, эту страну в июне посещал специальный представитель президента США Кит Келлог.

