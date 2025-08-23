В Еврокомиссии заявили, что не видят во временном прекращении работы нефтепровода энергетическую опасность для Евросоюза.

Европейская комиссия внимательно следит за временным прекращением поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию, сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

В Еврокомиссии проинформировали, что получили письмо от властей Венгрии и Словакии и сейчас находятся в тесном контакте с ними для того, чтобы выяснить обстоятельства и защитить критическую инфраструктуру.

"Безопасность поставок является приоритетом для Комиссии, и мы находимся в тесном и постоянном контакте с нашими государствами-членами с целью ее обеспечения. ЕС имеет инструменты для преодоления внезапного дефицита или перебоев в поставках сырой нефти или нефтепродуктов", - сообщили в Еврокомиссии.

Издание отмечает, что согласно требованию директивы ЕС о запасах нефти, которая действует с 2009 года, государства-члены Евросоюза должны удерживать запасы нефти на 90 дней на случай аварийных ситуаций.

"Словакия и Венгрия поддерживают такие необходимые уровни аварийных запасов нефти и могут выпустить такие запасы на рынок в случае чрезвычайной ситуации. До сих пор Комиссия не получала сообщений о высвобождении запасов от Словакии или Венгрии", - отметила пресс-служба Еврокомиссии.

Также в Еврокомиссии добавили, что внимательно следят за прекращением поставок нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба", но не видят в этой ситуации энергетическую опасность для Евросоюза.

Реакция Венгрии и США на атаку на нефтепровод "Дружба"

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп получил письмо от венгерского премьер-министра Виктора Орбана, в котором тот жаловался на украинские атаки по нефтепроводу "Дружба". Правящая в Венгрии партия "Фидес" сообщила, что Трамп очень разозлился, узнав эту новость. Примечательно, что на обнародованном письме видно, что президент США прислал Орбану рукописный ответ.

Также мы писали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на украинскую атаку по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ, которая входит в систему нефтепровода "Дружба". Политик заявил, что это попытка затянуть Венгрию в войну, но она не сработает. Сийярто добавил, что Венгрия и в дальнейшем всеми силами будет поддерживать мирные усилия и защищать свои национальные интересы.

