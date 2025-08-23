Первые последствия изменений климата замечают в уникальном Саргассовом море

Ученые говорят, что посреди водоема образовался плавучий остров на сотни километров мусора.

В Саргассовом море, расположенном в Северной Атлантике, образовалось многокилометровое мусорное пятно. Ученые говорят, что этот уникальный водоем становится первым индикатором негативных изменений, связанных с глобальным потеплением. Об этом пишет Daily Galaxy.

Саргассово море сталкивается с растущим давлением на окружающую среду. Из-за своей замкнутости море стало магнитом для загрязнения. Течения, которые ограничивают море, задерживают плавучий мусор. Там образовалось известное Североатлантическое мусорное пятно - искусственный остров из мусора, простирающийся на сотни километров.

Изменение климата ускоряет негативные последствия. Недавнее исследование показало, что Саргассово море сейчас теплее, солонее и кислее, чем когда-либо с начала измерений в 1954 году.

По словам химика-океанографа Николаса Бейтса, который возглавлял исследование, океан сейчас "самый теплый за миллионы и миллионы лет". Он предупреждает, что это может привести к серьезным нарушениям в глобальных погодных системах.

Последствия этих изменений уже ощущаются за пределами Саргассова пролива. Огромные скопления саргассума все чаще выбрасываются на берег Северной Америки и Карибского бассейна, засоряя пляжи и вызывая беспокойство в прибрежных общинах. С ростом температуры моря и изменением течений эти дрейфующие водоросли могут стать еще более устойчивым присутствием далеко за пределами своего родного моря.

"Саргассово море, которое когда-то считалось странной аномалией, оказывается системой раннего предупреждения для океанов планеты. Его уникальный состав, который когда-то сравнивали с "озером в открытом океане", теперь демонстрирует признаки трансформации с глобальными последствиями", - говорится в статье.

Что такое Саргассово море

Это море лежит посреди Северной Атлантики, далеко от любого континента или острова. Этот водоем определяется не береговыми линиями, а закрученной силой океанских течений. Он назван в честь плавучих ковров саргассовых водорослей, покрывающих его поверхность. Четыре основных течения - Североатлантическое, Канарское, Североатлантическое экваториальное и Антильское.

Саргассово море имеет глубокое экологическое значение. Это центр биоразнообразия. Водоросли, плавающие на поверхности, поддерживают сеть морской жизни. Цельный ковер водорослей обеспечивает убежище и питание для различных существ, от молодых морских черепах до акул.

Комиссия Саргассова моря , созданная для защиты этого жизненно важного региона, подчеркивает его решающую роль в поддержании морских популяций, находящихся под угрозой исчезновения.

Почему Саргассова моря избегали моряки

Как писал УНИАН, во времена ранних мореплавателей моряки верили, что именно в Саргассовом море находится Бермудский треугольник, в котором пропадают корабли. О нем сложили много легенд и таинственных историй. Сейчас ученые говорят, что из-за особенностей атмосферных фронтов над этим морем чаще образовывались ураганы, чем в других частях Атлантики, и это может объяснить гибель кораблей.

