Эксперт указал, что владельцы обменников будут оперативно реагировать на изменения на мировом валютном рынке.

Курс доллара в Украине в субботу, 23 августа, в большинстве обменников будет находиться в пределах - прием от 41,10 до 41,30 гривни и продажа от 41,35 до 41,65 гривни, считает аналитик Алексей Козырев.

При этом он отметил, что курс евро сегодня будет находиться более широких в пределах - прием от 47,80 до 48,10 гривни и продажа от 48,15 до 48,70 гривен.

"Широкий разброс ценников покупки и продажи по наличному евро в эти дни связан с разным видением перспектив евровалюты относительно доллара на мировых рынках у различных групп аналитиков сетей валютообмена, а также запросами их клиентуры", - объяснил эксперт.

По его словам, владельцы обменников будет внимательно следить за парой евро/доллар на мировых рынках и при существенных изменениях быстро перепишут свои ценники, хотя спред между покупкой и продажей евровалюты будет в пределах 15−25 копеек на евро, что весьма "скромно".

Национальный банк Украины установил на понедельник, 25 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 47,91 гривни за один евро.

На межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 41,33/41,36 грн/долл., а евро - 47,97/47,99 грн/евро.

