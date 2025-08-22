Хотя ЕС является экономическим блоком, его формальные обязательства в обороне строже пункта 5 устава НАТО.

Членство в Европейском союзе могло бы стать важным элементом послевоенных гарантий Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Авторы публикации отмечают, что кроме чисто экономических преимуществ членство в ЕС имеет определенные выгоды в области безопасности, ведь эта организация предусматривает в том числе и взаимную оборону.

"Пункт о взаимной обороне, изложенный в статье 42.7 Договора о Европейском Союзе, подробно определяет, что если государство-член становится жертвой вооруженной агрессии, другие страны ЕС "обязаны помогать ей всеми возможными средствами", - пишет Bloomberg.

Журналисты считают это даже лучшим вариантом, чем НАТО, ведь устав Североатлантического альянса обязывает своих членов предпринять для помощи союзнику те действия, которые они сами "считают необходимыми". Соглашение же о ЕС обязывает членов задействовать "все возможные средства".

Пункт о взаимной обороне ЕС до сих пор никогда не был проверен в условиях военного нападения со стороны другого государства. Однако в 2015 году Франция задействовала его после террористических атак в Париже.

Впрочем, все это - при условии членства, продвижение к которому в случае Украины может длиться еще не один год. Не в последнюю очередь из-за сопротивления друзей Москвы внутри ЕС, среди которых в частности венгерский премьер Виктор Орбан.

Перспективы членства Украины в ЕС: последние новости

Как писал УНИАН, на днях президент США Дональд Трамп позвонил своему приятелю Виктору Орбану, чтобы спросить у него, почему он блокирует продвижение Украины к членству в Европейском союзе.

Также мы рассказывали, что Молдова, вероятно, вступит в ЕС раньше Украины, поскольку имеет меньше преград на этом пути. Как минимум против нее не выступает Венгрия.

