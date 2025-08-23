Россияне не прекращают атаковать украинские города.

Вечером пятницы, 22 августа, российские оккупационные войска прицельно обстреляли город Краматорск, что в Донецкой области, сообщает в Telegram Краматорская городская власть.

Обновлено 02:21: В Воздушных силах проинформировали, что зафиксирована группа БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.

Обновлено 01:34: в городе Конотоп Сумской области также прогремели взрывы. Мэр города Артем Семенихин сообщил, что взрывы были очень сильными. Боевая часть не менее 90 килограмм. Также он предупредил горожан, что вероятность атаки в течение ночи еще до десятка "Шахедов" по городу составляет более 90%.

"22.08.2025 года в период времени с 21:47 по 22:59 со стороны российских оккупационных войск состоялся вражеский обстрел, было слышно более трех десятков взрывов (тип вооружения устанавливается) по Краматорску", - указывается в сообщении.

Также Воздушные силы ВС Украины сообщили, что в некоторых областях зафиксировано движение вражеских БПЛА: группа БПЛА на севере Черниговщины, несколько групп БПЛА на Сумщине в юго-западном направлении, группа БПЛА в Донецкой области (Покровский район).

Последствия последних атак РФ по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на пятницу, 22 августа, российские оккупанты в течение нескольких часов атаковали город Константиновка в Донецкой области. В результате вражеского удара, как сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, разрушены дома и инфраструктура, город полностью остался без газа. Горбунов проинформировал, что российские захватчики ударили по городу FPV-дронами и авиабомбами типа ФАБ-250. Известно, что один гражданский человек получил ранения.

Также мы писали, что в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате российской атаки на город Мукачево на Закарпатье пострадал 21 человек. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что россияне попали ракетой на американский завод по производству электроники.

