Террористы в Москве настаивают, что согласились продлить "зерновую сделку" только на 60 дней и выдвинули свои условия, требуя их выполнить.

В России продолжают пытаться ставить ультиматумы относительно дальнейшей работы "зернового коридора". В частности, Москва требует выполнения своих условий для дальнейшего продления "черноморская инициативы".

Как заявили в МИД РФ, Москва согласилась продлить зерновое соглашение, действие которого заваершилось 18 марта, якобы только на 60 дней, вместо 120, как было ранее. При этом, изменений по количеству портов, номенклатуре грузов и порядку проведения инспекций нет.

"В связи с отсутствием подвижек в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая", - заявляют так называемые российские дипломаты.

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При этом в российском МИДе утверждают, что их позиция была якобы доведена до турецкой и украинской сторон, а также представителей ООН.

Как и все террористы, руководство России выставило условия, без выполнения которых Москва откажется от выполнения "зернового соглашения".

"Дальнейшее решение по продлению инициативы будет зависеть от прогресса в реализации следующих условий: переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений", - говорится в требованиях российских террористов.

При этом, в российском МИДе заявили, что сейчас выполняется якобы только украинская часть зернового соглашения, "причем в далеких от заявленных гуманитарных целей параметрах".

Путин о зерновой сделке

Тем временем, объявленний в мировой розыск российский военный преступник Владимир Путин, манипулируя потребностями стран Африки в зерне, подтвердил, что Россия согласилась продлить зерноное соглашение якобы лишь на 60 дней.

"РФ будет настаивать на полном исполнении "зерновой сделки", чтобы продукция отправлялась не в сытые страны Европы, сейчас только 3% ушло в Африку", - сказал он.

Глава Кремля также шантажирует отказом от дальнейшего участия РФ в зерновой сделке, если другие участники не выполнят их требования. "Вопрос о дальнейшем участии РФ в зерновой сделке будет решаться в зависимости от учета нашей позиции", - сказал Путин.

При этом президент РФ добавил, что если Москва все же не продлит зерновое соглашение, то "мы это зерно поставим в Африку бесплатно". Однако, Путин не уточнил, что за зерно он собирается поставить из России бесплатно, вероятно, мечтая украсть у Украины еще больше урожая.

Зерновое соглашение - что известно

Как сообщал УНИАН, 18 марта министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что соглашение с Россией при посредничестве Турции и ООН по экспорту украинской аграрной продукции Черным морем в условиях войны продлено еще на 120 дней. О продлении соглашения также подтвердили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и в ООН, однако не уточнили, на какой срок это было сделано.

Ранее в Кремле назвали "жестом доброй воли" решение продлить действие "черноморской зерновой инициативы" на 60 суток.

Напомним, начав полномасштабное вторжение Россия заблокировала морской экспорт зерна из Украины, которое направлялось в том числе в страны Африки и Азии. Действия России привели к угрозе глобального продовольственного кризиса и вызвали рост цен на еду во всем мире, что большее всего ударило по беднейшим странам.

В июле 2022 года при посредничестве ООН и Турции была реализована Черноморская зерновая инициатива. Она предусматривает вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создании безопасных маршрутов.

Осенью Россия заявила, что выходит из соглашения, однако вернулась к его выполнению через несколько дней, поскольку этот шантаж был проигнорирован Украиной, Турцией и ООН и экспорт зерна продолжался без участия Москвы.

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