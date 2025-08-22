Космический зонд NASA смог собрать материал с поверхности астероида Бенну и доставить его на землю.

Пыль, собранная в 2023 году космическим аппаратом NASA с астероида в 200 миллионах миль от Земли, содержит материал, старше нашего Солнца. Об этом рассказывается в материале SkyNews.

В статье говорится о том, что первое крупное исследование химического состава астероида Бенну обнаружило звездную пыль, которая конденсировалась вокруг умирающих звезд миллиарды лет назад.

Ученые называют эти образцы представляют собой снимок ранней Солнечной системы. Они рассказывают больше, чем любой метеорит на Земле. Ученые не исключают, что астероид Бенну мог сформироваться из материалов с орбиты Сатурна.

Химический анализ обнаружил в образце и другие материалы, включая органическое вещество из внешней части Солнечной системы и межзвездной среды - газа и пыли между звездами. А также высокотемпературные материалы, которые, как считается, образовались вблизи Солнца. Также исследования обнаружили в образцах доказательства химических реакций, вызванных водой, которые начались более 4,5 миллиарда лет назад, до того, как Земля полностью сформировалась.

Добавим, что космический корабль Osiris Rex с помощью роботизированной руки собрал с поверхности астероида Бенну около 120 г материала. Материал был упакован в капсулу и возвращен на Землю в 2023 году.

Напомним, что недавно астрономы смогли увидеть самые отдаленные части Вселенной. В чилийской обсерватории Vera C Rubin смогли получить снимки, которые позволяют нанести на карту тысячи ранее не идентифицированных астероидов.

