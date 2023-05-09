Вопрос инспекций входящего флота еще не решен.

В Совместном координационном центре в рамках "зерновой инициативы" согласовали на трое суток инспекцию 27 судов на выход.

"Совместный координационный центр согласовал инспекцию 27 судов на выход на 3 суток. Вопрос инспекций входящего флота еще не решен", – сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В ведомстве отметили, что обычно ежедневно проходили проверки всего как на вход так и на выход от шести до девяти судов.

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Зерновой коридор - последние новости

18 марта заключенное при участии ООН и Турции "зерновое соглашение", которое разблокировало экспорт украинской агропродукции Черным морем в условиях войны, было пролонгировано еще на 120 дней. Однако Россия систематически препятствует нормальному функционированию этой "инициативы", периодически блокируя инспекции кораблей в Черном море.

5 мая состоялась очередная сессия переговоров по вопросу гуманитарного коридора для выполнения зернового соглашения, однако она зашла в тупик.

8 мая Россия в очередной раз заблокировала регистрацию и проведение инспекций входного флота в рамках "зерновой инициативы". Когда на инспекцию в территориальных водах Турции ожидало 90 судов, из которых 62 – это суда, которые идут под погрузку.

9 мая, по данным агентства Anadolu, в Турции заявили, что благодаря их усилиям работа Черноморского зернового коридора была вновь возобновлена.

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