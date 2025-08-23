Ученые предупреждают, что из-за разрушения Западно-Антарктического ледникового щита и потери морского льда, в Австралийском регионе может необратимо измениться климат.

Согласно новому исследованию, Антарктида находится под угрозой внезапных и потенциально необратимых изменений в океане и экосистемах из-за таяния ледников. Это может иметь глубокие последствия для Австралии. Об этом пишет Interesting Engineering.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, провели ученые Австралийского национального университета (ANU), Университета Нового Южного Уэльса (UNSW Sydney), ведущих антарктических исследовательских центров Австралии при участии международных партнеров.

Они изучали изменения на континенте Антарктида, которые имеют глобальное климатическое волновое влияние, особенно на уровень моря и экосистемы. Исследователи говорят, что Западно-Антарктический ледниковый щит (WAIS) находится под серьезной угрозой разрушения, что может поднять уровень моря на три метра. Это грозит прибрежным городам и общинам во всем мире.

Отмечается, что признаки изменений обнаружены на льду, в океанах и экосистемах Антарктиды. Ожидается, что они будут углубляться с каждой долей степени глобального потепления. При этом потеря антарктического морского льда - станет очередным внезапным изменением, которое имеет целый ряд побочных эффектов. В частности, сделает плавучие шельфовые ледники вокруг Антарктиды более подверженными разрушению из-за волн.

С исчезновением морского льда с поверхности океана меняется количество солнечного тепла, которое поглощает климатическая система. Ожидается, что это усилит потепление в Антарктиде. Это может вызвать необратимые изменения, включая разрушение шельфовых ледников и потерю уязвимых участков Антарктического ледникового щита.

Профессор Мэтью Ингленд из Университета Южного Уэльса и Австралийского центра передового опыта в антарктических науках (ACEAS) при Австралии заявил, что резкие изменения могут иметь серьезные последствия для Австралии.

"Последствия для Австралии включают повышение уровня моря, которое повлияет на прибрежные общины, теплый и деоксигенированный Южный океан, который меньше способен удалять углекислый газ из атмосферы, что приведет к более интенсивному потеплению в Австралии и за ее пределами, а также усиление регионального потепления из-за потери морского льда в Антарктике", - сказал профессор Ингленд.

Изменения в Антарктиде также могут иметь разрушительное влияние на дикую природу и океанические экосистемы. Из-за потери антарктического морского льда повышается риск вымирания императорских пингвинов. Криль и другие виды пингвинов и тюленей также находятся под угрозой. Все больше страдают от потепления и подкисления океана ключевые виды фитопланктона.

Ученые говорят, что существующих усилий, включая Систему договора об Антарктике, недостаточно. А единственный способ избежать дальнейших резких изменений и их далеко идущих последствий - это сократить выбросы парниковых газов, чтобы ограничить глобальное потепление на уровне близком 1,5 градусов Цельсия.

Таяние ледников

Напомним, что ученые предупреждали, что ледник Туэйтс в Антарктиде демонстрирует признаки нестабильности. Этот ледник сдерживает шельфовый лед от попадания в океан. Но его разрушение угрожает повышению уровня моря.

Признаки климатических изменений зафиксировали и на севере - ледники Шпицбергена, расположенного к северу от Норвегии летом 2024 года потеряли колоссальную массу льда. За сезон было потеряно около одного процента всей массы льда. Это превзошло все предыдущие наблюдения.

