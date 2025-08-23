Сергей Бондарь погиб после выполнения боевого задания при заходе самолета на посадку.

В ночь на субботу, 23 августа, погиб пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь, сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Ночью 23 августа 2025 года, после выполнения боевой задачи при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 года рождения", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.

Катастрофы истребителей в Украине в 2025 году

Ранее УНИАН сообщал, что Украина потеряла истребитель Mirage-2000. Самолет разбился вечером 22 июля 2025 года. Отмечалось, что при выполнении полетной задачи произошел отказ авиационной техники. Как рассказали в воздушных силах, пилот действовал грамотно, как и положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. На земле тоже обошлось без пострадавших.

А в ночь на 29 июня 2025 во время отражения ночной атаки погиб летчик F-16 подполковник Максим Устименко 1993 года рождения. В воздушных силах детализировали, что пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней – его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

Еще раньше, 12 апреля 2025, во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб украинский пилот 26-летний Павел Иванов. В Воздушных силах отмечали, что пилоты F-16 выполняют боевые задания на разных направлениях "в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам".

