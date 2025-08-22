Украинские дипломаты заверили, что Украина не забыла военные учения зимы 2021-2022 года, которые переросли в полномасштабное вторжение.

В сентябре на территории Беларуси стартуют совместные с Россией военные учения. Украина официально призвала белорусские войска не приближаться к общей границе, чтобы не провоцировать ВСУ. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Украинские дипломаты напомнили, что в 2022 году Республика Беларусь стала соучастницей преступления военной агрессии России против Украины, предоставив агрессору собственную территорию и воздушное пространство для неспровоцированного вторжения в наше государство. И до сих пор Минск продолжает оказывать Москве политическую, военно-техническую и другую поддержку в войне, говорят дипломаты.

В украинском МИД подчеркнули, что сотрудничество российского и беларуского режимов "представляет непосредственную угрозу" не только для Украины, но и в целом для всей Европы.

Видео дня

Украинские дипломаты напомнили, что именно под прикрытием серии военных учений в 2021-2022 годах Россия смогла сконцентрировать на территории Беларуси военную группировку для вторжения в Украину.

"Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины", - говорится в заявлении МИД.

В дипломатическом ведомстве отметили, что Украина не представляет угрозы для беларуского народа, "с которым мы стремимся жить в мире", "в европейской семье народов".

Военные учения в Беларуси

Как писал УНИАН, 12-16 сентября в Беларуси состоятся совместные с РФ военные учения "Запад-2025". Такие учения проводятся каждые два года. В 2021 году под их прикрытием Россия начала перебрасывать в Беларусь боевую технику, готовясь к полномасштабному нападению на Украину.

По украинским данным, в этом году эшелоны с российской техникой начали прибывать в Беларусь еще несколько недель назад. Однако пока что ситуация для Украины угрожающей не выглядит, говорят в Госпогранслужбе

Стоит добавить, что в начале августа в Минобороны Беларуси заявили о начале формирования новой десантно-штурмовой бригады, которую разместят на границе с Украиной. Она будет базироваться в Гомельской области, граничащей с нашей Киевской и Черниговской областями.

Вас также могут заинтересовать новости: