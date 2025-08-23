Дата 23 августа связана со многими украинскими и всемирными праздниками.

23 дата - интересная дата с точки зрения официальных торжеств. На международном уровне наступает две памятные инициативы, а праздник сегодня в Украине посвящается одному из государственных символов. Народные обычаи предупреждают об опасностях.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

23 августа проводится два скорбных мероприятия. Первый - День памяти пострадавших от работорговли. Хотя де-юре по всей планете рабство запрещено, на черном рынке торговля людьми ещё существует. Второй - Европейский день чествования жертв нацизма и сталинизма. Эти тоталитарные идеологии принесли много горя на материк.

Позитивные праздники сегодня тоже есть - это День масляной кукурузы, День интернет-пользователей, День дешевых авиабилетов.

Четверо известных личностей появились на свет - французский король Людовик XVI, натуралист Жорж Кювье, актер и танцор Джин Келли, химик Роберт Керл.

Какой сегодня праздник в Украине

В эту дату мы отмечаем День государственного флага, предмета гордости украинского народа. По самому популярному толкованию синий цвет означает ясное небо, а желтый - засеянное поле. В День флага Украины как в нашей стране, так и за границей поднимают сине-желтое знамя в поддержку украинцев.

23 августа празднует День города Харьков, второй по численности город, прославленный богатой историей, красивой архитектурой и чистотой улиц.

Вместе со всей Европой мы также чтим всех потерпевших и погибших от нацистского и сталинского режимов. Его цель - передать следующим поколениям знания о том, как украинцев убивали за их идентичность.

Самые известные рожденные в эту дату соотечественники - поэт и публицист Йосиф Маковей, военный УНР Владимир Сикевич, переводчик Анатолий Перепада, а также поэт, музыкант и военнослужащий Сергей Жадан.

Какой сегодня праздник церковный

В современном календаре храмы устраивают службы в честь мучеников Луппа Солунского и Иринея Лионского. В юлианском календаре праздник сегодня был приурочен ко дню святого Лаврентия.

Какой праздник 23 августа в народе

Поговорки о погоде помогали славянам планировать работу. Вот что говорили о сегодняшней дате:

в реке вода не движется - к спокойной осени, бурлит - к дождливой;

если прошел дождь, то остаток августа будет прохладным;

вечерний туман сулит улучшение погоды.

Приметы считают этот день удачным для свадьбы, сватания, любовных дел. Крестьяне проводили его за сбором сена и ягод. А верующие, осведомленные, какой сегодня церковный праздник, молятся праведному Луппу об избавлении тяжелых недугов.

Что нельзя делать сегодня

23 августа - праздник со многими запретами. Не стоит брать в долг деньги, пользоваться острыми предметами, заниматься экстремальным спортом, менять работу и в целом рисковать. Высокий риск травм и неудач.

Вас также могут заинтересовать новости: