Питание играет важную роль в формировании подтянутых рук.

Красивые руки не появляются сами по себе. Даже если вам повезло с генами, чтобы иметь красивые руки, нужно работать.

Издание Eat This, Not That пишет, что посещение тренажерного зала важно для поддержания мышечной массы, силы и тонуса, но не последнюю роль играют также качественный сон каждую ночь, управление стрессом и диета.

"Некоторые продукты, которые следует ограничить в рационе, включают алкоголь и добавленные сахара. Хроническое употребление алкоголя может замедлить ваш метаболизм и способствовать накоплению жира. Алкоголь также может привести к нарушению сна, повышению аппетита и снижению расхода энергии, что в совокупности способствует замедлению метаболизма", - говорит диетолог Шелли Боллс.

Она советует не поддаваться модным тенденциям, как голодание, потому что "со временем это может негативно повлиять на метаболизм".

"Пропуск приемов пищи может привести к замедлению метаболизма, поскольку организм переходит в режим выживания, что может привести к более легкому набору веса, особенно когда вы возвращаетесь к нормальному режиму питания", - указала эксперт.

При этом употребление цельных продуктов с высоким содержанием белка может помочь сжигать жир и избавиться от дряблых рук.

Некрахмалистые овощи

По словам Боллс, "некрахмалистые овощи, как зелень, кабачки, болгарский перец, грибы, помидоры, сельдерей и т. д., очень низкокалорийны, что способствует похудению, но они также содержат много клетчатки и антиоксидантов, которые помогают контролировать уровень сахара в крови, улучшают здоровье кишечника, уменьшают воспаление и обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами".

Яйца

Яйца — это кладезь питательных веществ. Кроме того, они помогают уменьшить жировые отложения, по словам диетолога Тристы Бест.

"Этот богатый белком продукт содержит аминокислоты, которые защищают и сохраняют мышечную массу, сжигая жир во время тренировок", — говорит она.

Рыба

По словам Боллс, рыбу следует есть не реже двух раз в неделю, поскольку она богата белком, полезными жирами и витамином D, которые необходимы для "здорового обмена веществ, регулирования уровня сахара в крови и улучшения чувства сытости".

"Чтобы ускорить обмен веществ, сосредоточьтесь на регулярном употреблении продуктов с высоким содержанием белка, клетчатки и пробиотиков. Белок может немного увеличить скорость обмена веществ, что может помочь вам в похудении. Рыба содержит много полезных жиров, которые помогают уменьшить воспаление и способствуют похудению", - указала эксперт.

Киноа

"Это полноценный растительный белок, который содержит все незаменимые аминокислоты, а также является сложным углеводом. Эта комбинация поддерживает энергию на протяжении тренировок, а клетчатка стабилизирует уровень сахара в крови", - говорит Бест

Острая пища

Не бойтесь экспериментировать со специями и добавляйте яркие ароматы с помощью халапеньо или других острых перцев.

"Было доказано, что капсаицин, содержащийся в острых продуктах, слегка ускоряет метаболизм за счет усиления термогенеза (выработки тепла) в организме", - говорит Боллс.

Миндаль

"Миндаль — это питательный продукт, богатый белком и полезными жирами, которые поддерживают энергию, позволяя вам эффективно тренировать руки", — говорит Бест.

Фрукты

"Фрукты, особенно в цельном виде, содержат много клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов, которые способствуют похудению. Вместо стакана апельсинового сока выберите целый апельсин, который содержит клетчатку, помогающую дольше сохранять чувство сытости и предотвращающую резкие скачки уровня сахара в крови", - объяснила Боллс.

Бест согласна с этим и рекомендует включать ягоды в свой ежедневный рацион.

"Они богаты антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалениями и способствуют восстановлению после тренировок", - подчеркнула диетолог.

