Цены на землю в Украине пересмотрели: сколько сейчас стоит один гектар

Стоимость самых дорогих паев выросла сразу на 15%.

Один гектар сельскохозяйственной земли в Украине по итогам мая стоит в среднем 74 528 гривень. По сравнению с апрелем цена паев выросла на 7,1% – тогда землю продавали по 69 599 гривень, сообщает Опендатабот.

Пальму первенства по регионам с большим отрывом удерживает Ивано-Франковская область. Здесь земля подорожала с 246 110 грн/га в апреле до 283 885 грн/га в мае (+15,3%).

Общие показатели ещё могут колебаться, поскольку сбор данных до сих пор продолжается. По состоянию на 18 июня зафиксировано меньше продаж земли в мае по общей площади (19 803 га), чем в апреле (22 136 га). В марте этот показатель был еще выше (24 105 га).

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Традиционная для рынка земли в Украине картина не изменилась: самые высокие цены на землю в западных и столичных областях. ТОП-5 регионов с самыми дорогими гектарами в мае выглядит следующим образом:

Ивано-Франковская область – 283 885 гривень;

Киевская область – 173 276 гривень;

Львовская область – 139 525 гривень;

Тернопольская область – 112 219 гривень;

Полтавская область – 94 568 гривень.

По сравнению с апрелем из первой пятерки выпала Волынская область, а несколько неожиданно в нее вошла Полтавская, с небольшим отрывом от Закарпатья.

Что касается областей, где земля стоила в мае дешевле всего, то это юг и восток Украины, где ситуация с безопасностью оставляет желать лучшего (Киев не учтен):

Донецкая область – 32 364 гривни;

Николаевская область – 42 383 гривни;

Херсонская область – 42 894 гривни.

Рынок земли в Украине – последние новости

По данным Кабинета министров, самая дорогая земля в Украине в 2025 году была в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской и Винницкой областях.

В прошлом году самая высокая средняя стоимость гектара земли в Украине была зафиксирована в апреле – 70 165 гривень. Ранее это был самый высокий показатель с момента запуска рынка земли в Украине в июле 2021 года (102 102 гривни). Однако уже в январе этого года средняя цена на землю взлетела до 95 746 гривень, приблизившись к рекорду.

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