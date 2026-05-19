В Украине переписали цены на землю: сколько сейчас стоит гектар

Стоимость самых дорогих участков выросла почти в полтора раза.

Средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли в Украине по итогам апреля составила 69 468 гривен. По сравнению с мартом цена на землю снизилась на 9,4% – тогда она достигала отметки в 73 923 гривни, сообщает Опендатабот.

При этом в самом дорогом регионе, Ивано-Франковской области, земля, наоборот, подорожала почти в полтора раза – с 172 757 грн/га в марте до 246 873 грн/га в апреле.

В целом продажи земли в апреле были менее активными по общей площади (21 965 га), чем в марте (24 085 га).

Традиционной для рынка земли в Украине остается картина, при которой самые дорогие паи стоят в западных и столичных областях. Поэтому в ТОП-5 регионов с дорогими угодьями в апреле также входят:

Львовская область – 180 153 гривни;

Тернопольская область – 134 872 гривни;

Киевская область – 123 909 гривен;

Волынская область – 100 274 гривни.

В 2025 году самая высокая средняя стоимость гектара земли в Украине была зафиксирована в апреле – 70 165 гривен. Ранее это был самый высокий показатель с начала работы рынка земли в Украине в июле 2021 года (102 102 гривни). Однако уже в текущем году средняя цена земли подскочила до 95 746 гривен в январе, приблизившись к рекорду.

Что касается регионов Украины, где земля продавалась в апреле дешевле всего, то это южные и восточные области, где ситуация с безопасностью оставляет желать лучшего:

Николаевская область – 41 040 гривен;

Сумская область – 42 979 гривен;

Донецкая область – 43 613 гривен.

Согласно правительственной статистике, самую дорогую землю в Украине в 2025 году продавали в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской и Винницкой областях. В годовом исчислении рынок земли в прошлом году продемонстрировал умеренный рост.

В конце зимы этого года на земельном рынке значительно вырос спрос и стоимость крупных паев – площадью более 5 000 квадратных метров.

