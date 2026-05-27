В Украине стремительно растет стоимость земли: сколько стоит гектар сейчас

Земля в Украине стремительно дорожает: если в 2024 году гектар земли стоил в среднем 47,3 тыс. грн, то в 2025 году цена составляла уже 61,8 тыс. грн, а сейчас – 75,1 тыс. грн/га.

Как сообщает Опендатабот, рынок земли продолжил дорожать в этом году. Только за первые четыре месяца украинцы заключили 39 797 сделок на сумму 6,17 млрд грн. Хотя количество сделок и сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но стоимость земли продолжила стремительно расти и достигла 75,1 тыс. грн/га. Это на 26% больше, чем годом ранее.

Самым дорогим месяцем 2026 года пока стал январь – тогда средняя цена гектара достигла 95,7 тыс. грн. А наибольшую активность покупатели проявили в марте, когда было заключено 12 276 сделок.

Стоит отметить, что при росте цен площадь проданных земель сократилась. Если в январе-апреле 2025 года было продано 92,9 тыс. гектаров, то в этом году – 82,1 тыс. га.

За более чем четыре года с момента открытия земельного рынка в Украине было заключено 501 619 сделок купли-продажи сельхозугодий на общую сумму 49,7 млрд грн. Общая площадь участков, по которым были оформлены сделки, составляет 977,2 тыс. гектаров.

Традиционно цены сильно отличаются в зависимости от региона. Самая дорогая земля сейчас в Ивано-Франковской области, где гектар в среднем стоит 179,6 тыс. грн. Почти такая же цена в Киевской области – 178,2 тыс. грн/га. В пятерку самых дорогих также вошли Львовская (153,4 тыс. грн/га), Тернопольская (120 тыс. грн/га) и Винницкая области (93,4 тыс. грн/га).

Зато самые низкие цены – в прифронтовых и южных регионах. В Донецкой области гектар земли стоит 30,7 тыс. грн, в Херсонской – 38,5 тыс. грн/га, а в Николаевской – 44,1 тыс. грн/га. В число регионов с самыми низкими ценами на землю также вошли Днепропетровская (46,5 тыс. грн/га) и Одесская (47,8 тыс. грн/га) области.

Наиболее активно землю продают в центральных и северных регионах страны. Так, больше всего сделок с начала года заключили в Винницкой области – 3 416. Далее следуют Черниговская (3 279), Сумская (3 261), Полтавская (2 963) и Хмельницкая (2 905) области.

Цена земли в Украине – последние новости

Цена гектара сельскохозяйственной земли в Украине в марте достигла среднего значения в 77 153 гривни. Это было существенное изменение по сравнению с февралем, когда средняя стоимость земли составляла 69 773 гривни (+10,6%).

Средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли в Украине по итогам апреля составила 69 468 гривень. По сравнению с мартом цена на землю снизилась на 9,4% – тогда она достигала отметки в 73 923 гривни.

