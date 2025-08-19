Некоторые виды молочки могут прибавить до 5% своей стоимости.

Традиционно в конце лета - начале осени происходит сезонный рост продаж свежих молокопродуктов, но в этом году активизацию торговли может сдержать повышение цен на отдельные виды молочных продуктов. Уже в конце месяца цены могут вырасти на 5%, передает Инфагро.

Вместе с тем производители не прекращают акционные кампании, что поддерживает активность рынка. В то же время растет и товарооборот с соседними странами - как экспорт, так и импорт.

Так, свежих молокопродуктов в июле из Украины экспортировали на 50% больше, чем год назад - преимущественно в Молдову. А вот йогурты и сырковые изделия украинцы покупают за рубежом, в основном в Польше.

При этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин не видит объективных причин для роста цен на молочку.

"Я бы не рискнул давать прогнозы о росте цен. Существенных оснований для этого нет. Наоборот, сейчас период, когда в некоторых сегментах цены в Украине будут снижаться - на борщевой набор, на бахчевые культуры", - сказал экономист в комментарии УНИАН.

В этом месяце в Украине выросла средняя закупочная цена молоко-сырья на 70 копеек. Связано это было с высоким спросом со стороны переработчиков, которые хотели успеть экспортировать больше готовой продукции в ЕС до исчерпания квот.

В то же время даже при условии остановки экспорта молочных продуктов из Украины в Евросоюз аналитики не верят в снижение цен на молоко-сырье, а затем и на молоко на полках магазинов. Наоборот, в октябре они могут еще больше подорожать.

В целом Украина уже успела полностью или почти полностью исчерпать квоту Европейского союза не только на молоко, а также на мед, яйца и сахар.

Точно будут расти до конца года цены на отдельные сорта хлеба. Среди причин аграрии называют нынешние заморозки и засуху.

