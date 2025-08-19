Больший урожай кукурузы обеспечит животных и птиц недорогим кормом.

Засушливые условия на юге и востоке Украины поспособствуют уменьшению урожая подсолнечника в этом году. Так, консалтинговое агентство УкрАгроКонсалт снизило прогноз по сбору культуры на август с 14,1 до 13,3 млн тонн.

Больше всего из-за засухи пострадают южные и восточные регионы. В то же время лучше себя подсолнечник чувствует в северных и западных областях, где регулярно шли дожди. При этом аналитики отмечают, что качество семян может вызвать беспокойство из-за заболеваний, которые именно дожди и спровоцировали.

В отличие от подсолнечника, аналитики улучшили прогноз по кукурузе. В конце прошлого месяца его повысили на 2 млн тонн - до 32,5 млн тонн. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что хороший урожай положительно отразится на цене мяса.

"Кукуруза - это в том числе комбикорм, для животноводства, для птицеводства. Дешевая кукуруза может поспособствовать удешевлению мясо-молочной продукции", - сообщил экономист в комментарии УНИАН.

При этом пессимизма относительно снижения урожая подсолнечника эксперт не разделяет.

"Не вижу больших засух. По подсолнечнику наоборот можем собрать на 8-10% больше, чем было в прошлом году. Некоторые производители заинтересованы в дефиците продукции. Его стимулирует ожидание уменьшения урожая. Поэтому они могут очень осторожно говорить хорошие вещи", - рассказал Пендзин.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на овощи и фрукты в Украине в очередной раз переписали. Так, стоимость овощей "борщевой корзины" преимущественно снижались. После двухнедельного роста цен начал дешеветь огурец.

При этом дорожает популярный сорт кофе. Речь идет об арабике - цены на нее обновили двухмесячный максимум.

