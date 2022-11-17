В ООН заявили, что должны быть сняты препятствия для экспорта продуктов питания и удобрений из Российской Федерации.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал соглашение всех сторон о продлении зерновой сделки.

Как сообщает Reuters, Гутерриш отметил, что должны быть сняты препятствия для экспорта продуктов питания и удобрений из Российской Федерации.

"Я приветствую согласие всех сторон продолжить реализацию Черноморской зерновой инициативы для облегчения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины", - заявил Гутерриш.

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Он также отметил, что ООН также "полностью привержена устранению остающихся препятствий для экспорта продуктов питания и удобрений из Российской Федерации", так как эту часть сделки страна-агрессор считает критически важной.

Война в Украине и экспорт украинского зерна:

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

218 судов фактически были заблокированы на своих текущих позициях.

ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать экспорт продовольствия и согласовали движение 14 судов с украинским зерном в Черном море. В ООН подчеркнули, что Черноморская зерновая инициатива остается в силе даже несмотря на заявления Российской Федерации о выходе из соглашения.

2 ноября РФ объявила, что возвращается до выполнения обязательств в рамках "зернового соглашения".

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может расширить зерновой коридор.

16 ноября Finanacial Times писал о том, что Россия может использовать зерновой коридор для своего экспорта.

17 ноября стало известно о том, что действие "зернового соглашения" было продлено еще на 120 дней.

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