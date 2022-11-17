На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал соглашение всех сторон о продлении зерновой сделки.
Как сообщает Reuters, Гутерриш отметил, что должны быть сняты препятствия для экспорта продуктов питания и удобрений из Российской Федерации.
"Я приветствую согласие всех сторон продолжить реализацию Черноморской зерновой инициативы для облегчения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины", - заявил Гутерриш.
Он также отметил, что ООН также "полностью привержена устранению остающихся препятствий для экспорта продуктов питания и удобрений из Российской Федерации", так как эту часть сделки страна-агрессор считает критически важной.
Война в Украине и экспорт украинского зерна:
22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции.
1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.
29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.
218 судов фактически были заблокированы на своих текущих позициях.
ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать экспорт продовольствия и согласовали движение 14 судов с украинским зерном в Черном море. В ООН подчеркнули, что Черноморская зерновая инициатива остается в силе даже несмотря на заявления Российской Федерации о выходе из соглашения.
2 ноября РФ объявила, что возвращается до выполнения обязательств в рамках "зернового соглашения".
14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может расширить зерновой коридор.
16 ноября Finanacial Times писал о том, что Россия может использовать зерновой коридор для своего экспорта.
17 ноября стало известно о том, что действие "зернового соглашения" было продлено еще на 120 дней.