ООН продолжает взаимодействие с российской стороной для решения поднятых РФ вопросов.

Черноморская зерновая инициатива остается в силе, даже несмотря на заявления Российской Федерации о выходе из "зерновой сделки".

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Мы твердо придерживаемся мнения, что Черноморская зерновая инициатива остается в силе, несмотря на приостановку участия в ней России", – отметил Гриффитс.

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По словам представителя ООН, Россия не прекратила действие "зернового соглашения" и не вышла из него, а приостановила участие в нем на неопределенный срок.

"Как результат, мы продолжаем через эту инициативу направлять движущиеся из Украины суда. Вместе с Турцией, где это возможно, и с Украиной продолжаем проверять эти суда", – добавил он.

В то же время ООН продолжает взаимодействие с российской стороной для решения поднятых РФ вопросов. Гриффитс считает, что чем быстрее организация сможет полностью восстановить участие России в Черноморской зерновой инициативе, тем лучше.

Блокирование "зернового коридора" Россией

Россия выступила с заявлением о выходе из "зерновой сделки" 29 октября 2022 года после атаки на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что такие действия со стороны РФ являются шантажом перед саммитом G20, который состоится в ноябре 2022 года в Индонезии. Он отметил, что поставками продовольствия Украина помогает миру предотвратить голод.

После выхода России из сделки, которая позволяла экспортировать украинское зерно, выросли фьючерсы на пшеницу и кукурузу, торгуемые в Чикаго.

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