На Аляске российский диктатор Владимир Путин потребовал вывода украинских войск со всей территории Донбасса.
Об этом американский президент Дональд Трамп сказал украискому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. При этом глава Белого дома заявил, что теперь решение о территориях остается за Украиной.
По данным Bloomberg, слова Трампа вызывают беспокойство у некоторых европейских чиновников: они опасаются, что Трамп будет давить на Зеленского, чтобы тот уступил территории в обмен на мирное соглашение.
"Международные границы не должны меняться силой", - заявили лидеры европейских стран и Евросоюза после разговора с Зеленским и Трампом.
Кроме этого, Трамп заявил лидерам, что готов внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины, если это не будет связано с НАТО, добавили источники. Трамп дал понять, что Путин будет с этим согласен, сообщили источники.
По этому вопросу лидеры Европы подтвердили необходимость трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского.
Переговоры Путина и Трампа
Трамп досрочно закончил переговоры с Путиным 15 августа. WP объяснил, что за этим стоит и о чем может говорить. Издание отметило, что переговоры были рассчитаны на 7 часов, однако продлились только три.
Издание отметило, что Путин воспользовался моментом в присутствии Трампа прочитал язвительный урок о "коренных причинах" войны против Украины - кодовом обозначении демилитаризации страны и блокирования ее присоединения к НАТО.