Американский президент намекнул, что теперь решение за Украиной.

На Аляске российский диктатор Владимир Путин потребовал вывода украинских войск со всей территории Донбасса.

Об этом американский президент Дональд Трамп сказал украискому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. При этом глава Белого дома заявил, что теперь решение о территориях остается за Украиной.

По данным Bloomberg, слова Трампа вызывают беспокойство у некоторых европейских чиновников: они опасаются, что Трамп будет давить на Зеленского, чтобы тот уступил территории в обмен на мирное соглашение.

"Международные границы не должны меняться силой", - заявили лидеры европейских стран и Евросоюза после разговора с Зеленским и Трампом.

Кроме этого, Трамп заявил лидерам, что готов внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины, если это не будет связано с НАТО, добавили источники. Трамп дал понять, что Путин будет с этим согласен, сообщили источники.

По этому вопросу лидеры Европы подтвердили необходимость трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского.

Переговоры Путина и Трампа

Трамп досрочно закончил переговоры с Путиным 15 августа. WP объяснил, что за этим стоит и о чем может говорить. Издание отметило, что переговоры были рассчитаны на 7 часов, однако продлились только три.

Издание отметило, что Путин воспользовался моментом в присутствии Трампа прочитал язвительный урок о "коренных причинах" войны против Украины - кодовом обозначении демилитаризации страны и блокирования ее присоединения к НАТО.

