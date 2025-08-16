По словам канцлера Германии, США пока играют решающую роль в полномасштабной войне, которую начала РФ.

США готовы принять участие в гарантиях безопасности для Украины. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на следующий день после саммита на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, передает Reuters.

"И хорошая новость заключается в том, что Америка готова принять участие в таких гарантиях безопасности и не оставляет это только европейцам", - подчеркнул немецкий лидер.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с американским лидером в понедельник в Вашингтоне, после чего должна состояться трехсторонняя встреча между Путиным, Трампом и Зеленским, чтобы достичь мирного соглашения.

"Если это удастся, это будет ценнее, чем перемирие", - отметил Мерц.

По словам канцлера, Трамп дал понять, что РФ, скорее всего, готова к проведению переговоров на основе линии фронта конфликта, а не границ украинских областей, на которые она претендует.

"Это огромная разница, потому что Россия претендует на территории, которые она еще не оккупировала", - подчеркнул политик.

Также в отдельном интервью немецкому телеканалу n-tv Мерц отметил, что не считает, что Зеленский будет иметь такие же трудности, как в феврале, когда два лидера поспорили перед мировыми СМИ в Белом доме.

По его словам, Зеленский в воскресенье проведет переговоры с европейскими лидерами, которые помогут ему подготовиться к встрече.

"Мы дадим несколько хороших советов", - заверил Мерц.

В то же время канцлер в интервью ZDF сказал, несмотря на важность того, чтобы Европа была единой, США пока будут и в дальнейшем играть решающую роль в полномасштабной войне, которая длится с 2022 года.

"Американский президент имеет силу как в военном плане, так и с помощью соответствующих санкций и тарифов, чтобы заставить Россию действовать активнее, чем сейчас", - пояснил политик.

Встреча Зеленского и Трампа - что известно

Ранее издание Axios сообщало, что Трамп проведет "сложную" встречу с Зеленским после саммита на Аляске. Она состоится в Белом доме после обеда.

Отмечается, что Зеленский и Трамп заявили о своей предстоящей встрече после телефонного разговора с лидерами НАТО. По информации источника издания, разговор, который длился более полутора часов, "был нелегким".

В то же время The New York Times писало, что Киев не понимает, о чем договорились Трамп и Путин, поэтому Зеленский будет требовать объяснений. Как сообщил источник издания, во время встречи с Трампом, которая, вероятно, состоится в понедельник, президент Украины "обратится за разъяснениями" относительно нового предложения, которое Трамп объявил после встречи с Путиным, а именно о подписании "мирного соглашения".

