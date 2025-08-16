Синоптики прогнозируют грозы с сильными порывами ветра 17 августа.

В Украине на воскресенье, 17 августа, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"17 августа в северных, днем и в большинстве центральных областей, на Закарпатье, Прикарпатье и Хмельнитчине грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды в указанных областях объявили І уровень опасности, желтый.

По прогнозу, в воскресенье в Украине будет облачно с прояснениями, скорость ветра 5-10 м/с. Температура ночью +14°...+19°. Днем в западных и северных областях похолодает до +23°...+28°, на остальной территории +27°...+32°.

В воскресенье непогода будет бушевать и в столице.

"17 августа грозы, днем в отдельных районах области град и шквалы 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

По прогнозу, завтра на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +14°...+19°, днем +23°...+28°. В Киеве ночью +17°...+19°, днем +26°...+28°.

