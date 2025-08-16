Исследователи провели эксперимент, использовав насекомых.

Насекомые могут содержать ключ к замедлению биологического старения. Об этом свидетельствует новое исследование Лестерского университета. В частности ученые обнаружили, что осы могут значительно продлить свою жизнь, переходя в состояние естественной паузы развития, которую еще называют диапаузой. Об этом пишет Newsweek.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что эта пауза замедляет "эпигенетические часы" - молекулярный маркер старения, который отслеживает химические изменения в ДНК. Осы являются новой моделью для исследований старения, ведь, по сравнению с другими насекомыми, они имеют функциональную систему метилирования ДНК, которая похожа на человеческую.

Во время эксперимента оказалось, что когда матерей подвергали воздействию холода и темноты, их личинки входили в диапаузу, фактически нажимая биологическую "кнопку паузы".

Результаты поразили исследователей. Осы, которые прошли диапаузу, жили на треть дольше во взрослом возрасте. Их молекулярные маркеры старения работали на 29% медленнее, чем у ос, которые развивались обычно.

"Обычно мы думаем о старении как о медленном разрушении жизни, как о велосипеде, ржавеющем под дождем. Но наше исследование намекает, что старение может быть больше похожим на плохо спланированное путешествие, с контрольными точками, которые можно фактически отложить. Если крошечная оса может нажать на паузу своих биологических часов, впадая в состояние покоя, возможно, есть способы сделать нечто подобное у более сложных животных. Это еще рано, но это, безусловно, дает повод для размышлений, особенно если вы надеетесь стареть немного более достойно", - подчеркнул автор исследования Эамон Маллон в электронном письме Newsweek.

Доказательства исследования о том, что эпигенетические часы можно замедлить, повышают вероятность того, что факторы окружающей среды или медицинские вмешательства могут однажды замедлить биологическое старение у людей.

Другие исследования ученых

Как писал УНИАН, ранее исследователи нашли в микробах оружие для борьбы с бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Эти микроорганизмы называют археями, и в них обнаружены вещества, которые потенциально могут спасать человеческие жизни.

"Хотя они похожи на бактерии под микроскопом, археи отличаются биохимией, клеточными мембранами и общей генетикой", - пояснили авторы исследования.

Также ученые выяснили, в какие деревья чаще всего попадает молния. Оказалось, что в наших широтах чаще всего "притягивает молнию" дуб. Кроме того, во время грозы опасно стоять под сосной, тополем и елью. В то же время клен, орех и береза не привлекают "небесное электричество", но испытывать судьбу все же не стоит.

