В Белом доме уже отреагировали на находку.

На Аляске, где состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, в бизнес-центре одного из отелей утром в пятницу, 15 августа, были обнаружены документы с маркировкой Государственного департамента США.

Об этом сообщает NPR. Отмечается, что найденные файлы раскрыли ранее неизвестные и потенциально конфиденциальные детали о встрече лидеров в Анкоридже. Всего было обнаружено восемь страниц, которые, вероятно, были случайно оставлены в отеле сотрудниками американской администрации. Эти документы содержали точные места и время проведения саммита, а также номера телефонов сотрудников правительства США.

Документы нашли гости четырехзвездочного отеля, расположенного в 20 минутах от базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где встречались лидеры США и России. Они были оставлены из общественных принтеров отеля. NPR просмотрело фотографии документов, сделанные одним из гостей. Издание не называет его имени, поскольку человек заявил, что "боится мести".

На первой странице пакета документов была раскрыта последовательность встреч на 15 августа. В частности там были перечислены конкретные названия комнат на базе в Анкоридже, где они должны были состояться. Также было раскрыто, что Трамп намеревался подарить Путину подарок – статуэтку белоголового орла.

На страницах 2-5 были указаны имена и номера телефонов трех сотрудников США, а также имена 13 американских и российских государственных лидеров. В то же время на 6 и 7 страницах было описание обеда "в честь Путина", который, судя по всему, был отменен. Согласно плану, после зеленого салата лидеры должны были бы пообедать филе миньон и палтусом олимпия. На десерт подавали бы крем-брюле.

"Согласно плану размещения гостей, Путин и Трамп должны были сидеть друг напротив друга во время обеда. Трамп должен был быть окружен шестью чиновниками: справа от него сидели бы госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз, а слева – министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и специальный посланник по вопросам миротворческих миссий Стив Уиткофф. Путин сидел бы рядом со своим министром иностранных дел Сергеем Лавровым и помощником президента по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым", – говорится в материале.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала найденные документы "многостраничным меню обеда". Она заявила, что оставление информации в общественном принтере не является нарушением безопасности. Государственный департамент США не ответил на запросы о комментариях.

В свою очередь профессор права в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Джон Майклс, который читает лекции по национальной безопасности, заявил, что эти находки свидетельствуют о просчете в профессиональной оценке подготовки к важной встрече.

"Мне это кажется еще одним доказательством халатности и некомпетентности администрации. Нельзя оставлять вещи в принтерах. Все очень просто", – подчеркнул он.

Переговоры Трампа и Путина на Аляске: вы могли это пропустить

Президент США Дональд Трамп хочет провести трехстороннюю встречу после переговоров с Путиным на Аляске. Как сообщает Axios, переговоры с участием Трампа, Зеленского и Путина могут состояться на следующей неделе. Хотя неизвестно, согласится ли на это правитель РФ.

Тем временем WSJ со ссылкой на заявления европейских чиновников утверждает, что Трамп заявил о готовности предоставить Украине американские гарантии безопасности. Издание отмечает, что такие гарантии безопасности могут включать военную поддержку США для европейских сил безопасности в Украине. В то же время обязательства по размещению американских войск на территории Украины Трамп на себя не брал.

