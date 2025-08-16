У него по-прежнему мощный процессор, батарея на целый день работы и актуальный дизайн.

Несмотря на выход сразу двух обновленных версий базовый iPhone 15 остается самым оптимальным выбором у пользователей по соотношению цена/качество. Об этом пишут специалисты TechRadar, ZDNET и других зарубежных порталов.

Во-первых, аппарат вышел осенью 2023 году – в отличие от Android'фонов и по меркам смартфонов Apple это совсем недавно. Во-вторых, у 15-й модели актуальный дизайн со стеклянным корпусом, портом USB-C и Dynamic Island, что является значительным обновлением для тех, у кого старые iPhone с "челкой" и устаревшим Lightning.

В-третьих, работает гаджет на том же чипе, что и iPhone 14 Pro, A16 Bionic – с учетом подхода Apple к оптимизации своей системы его мощности хватит еще как минимум на несколько лет. Еще у телефона превосходная камера 48+12 мегапикселей, батарейка на целый день работы и гарантия получения свежих обновлений iOS минимум до 2028 года.

iPhone 15 доступен в двух вариантах размера: 6,1-дюймовый iPhone 15 и 6,7-дюймовый iPhone 15 Plus. Оба смартфона по сути идентичны, и решающим фактором является размер экрана и аккумулятора, а также цена. "Плюс" на 100 долларов дороже: 699 и 799 долларов соответственно.

iPhone 15 идеально подойдет для рядовых пользователей, которым важно качество фото, быстродействие системы и современные функции, но которым не обязательно нужен дисплей ProMotion или телеобъектив – отмечают эксперты.

Почему не iPhone 16e? По словам специалистов, у модели 2023 года есть более трендовый Dynamic Island, поддержка зарядки MagSafe и дополнительный модуль камеры с разрешением 12 Мп. Если и брать 16e, то только ради ИИ-функций.

Напомним, что анонс новых iPhone состоится в сентябре 2025 года. Базовая модель iPhone 17 будет выделяться 6,3-дюймовым экраном 120 Гц и новой фиолетовой расцветкой. iPhone 17 Air, похвастается рекордно тонким корпусом, а iPhone 17 Pro получат сразу несколько важных новшеств по части камеры.

Меж тем в Apple допускают, что Айфоны станут ненужным уже через десять лет. Причина, как нетрудно догадаться, в искусственном интеллекте, который ляжет в основу "умным" очкам нового поколения.

