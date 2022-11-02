Возобновление участия РФ в "зерновой инициативе" подтвердил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Россия передумала прекращать свое участие в "зерновой сделке", которая предусматривает поставки украинского зерна из портов Черного моря.

РФ возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе, сообщили в Минобороны РФ. Как пояснили в российском министерстве, они получили письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий.

"Украина официально заверила, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями черноморской инициативы", - говорится в сообщении минобороны РФ.

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Возобновление участия РФ в "зерновой сделке" подтвердил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он напомнил, что провел накануне переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации вокруг "зернового коридора", передает Анадолу.

Эрдоган заявил, что намерен сегодня, 2 ноября, также обсудить "зерновой коридор" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. По его словам, глава оборонного ведомства РФ сообщил турецкому коллеге, что поставки агропродукции по "зерновому коридору" будут возобновлены сегодня, 2 ноября с 12:00.

Выход РФ из "зерновой сделки"

29 октября 2022 года РФ заявила о выходе из "зерновой сделки", подписанной в июле, и в рамках которой происходит экспорт украинского зерна по Черному морю. В РФ это решение связали с атакой на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте.

После этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что из-за неопределенности вокруг зернового соглашения Украины, РФ, Турции и ООН в мире немедленно выросли цены на продовольствие.

В то же время Украина продолжила экспорт зерна, несмотря на выход РФ из сделки. В украинских портах отгрузили рекордный для военного времени объем зерна.

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