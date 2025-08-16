Садоводы рассказали, что делать, чтобы мальвы пышно цвели летом

Эти привлекательные цветы можно посеять в конце лета или осенью, чтобы получить пышное цветение уже следующим летом.

Красивые, разноцветные мальвы всегда являются украшением участка и поэтому ее часто выращивают в цветниках. Советы профессиональных садоводов собрали на сайте marthastewart.com. О выращивании мальв рассказали специалист по выращиванию в Sun Gro Horticulture Дэн Жак, эксперт по садоводству и преподаватель Меган Эдж, эксперт по садоводству, владелица и основательница Outsidepride Трой Хейк.

Отметим, что мальвы очень неприхотливы и поэтому проблем с их выращиванием возникать не должно даже на бедных почвах. Тем более, часто они могут размножаться самосевом. Но лучше все же знать особенности этих цветов. Они пригодятся, если вы решите приобрести семена новых махровых сортов и размножить мальвы на участке.

Итак, садоводы советуют сажать мальвы под зиму - в конце лета или в начале осени. Должно быть как минимум еще 6-8 недель до первых заморозков. Так мальва успеет сформировать розетку листьев и будет лучше цвести следующим летом. Также их можно посеять в горшки и держать в помещении до следующей весны.

Место для высадки надо выбирать солнечное, но с защитой от сильных ветров. Почва для посадки мальв должна быть рыхлой и не слишком влажной, чтобы растения не загнили. Семена перед высадкой можно замочить на 12 часов, а затем высеять на глубину полсантиметра на расстоянии 40-60 см друг от друга. Семена надо слегка вдавить в почву, но не прикапывать: для прорастания им нужен свет.

Далее место посадки надо осторожно пролить водой и поддерживать во влажном состоянии до прорастания. На зиму молодые мальвы можно замульчировать, чтобы уберечь от вымерзания. А осенью добавить компост или минеральные удобрения.

Кроме красоты мальвы еще хорошо удерживают почву благодаря своим длинным стержневым корням и помогают обогатить истощенные почвы.

Как правильно выращивать бархатцы

Напомним, что существует несколько простых правил для обильного цветения бархатцев. Их можно выращивать через рассаду или прямо на клумбе. Семена можно собрать самостоятельно, после того, как кусты отцветут.

Но лучше оставить на семена лишь один-два куста, а на остальных продолжить цветение до самых заморозков. Сделать это очень просто - надо только вовремя удалять засохшие цветы.

