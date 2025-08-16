Срочно установите: Microsoft выпустила критически важное обновление для Windows

Из 107 уязвимостей, исправленных в последнем августовском обновлении Windows, 13 помечены как критические.

Если вы откладывали следующее обновление Windows, сейчас самое время его установить. В последнем августовском обновлении компания Microsoft устранила в общей сложности 107 различных уязвимостей, 13 из которых помечены как "критические". На это обратило внимание издание ZDNet.

Обновление предназначено для всех актуальных версий Windows, в том числе Windows 10 и 11, и закрывает и дыры в ключевых компонентах системы, таких как "Проводник", удаленный рабочий стол и Hyper-V. Также были исправлены ошибки в приложениях Microsoft Office, Edge и Teams.

В числе прочих упоминается уязвимость нулевого дня CVE-2025-53779. Это тип уязвимостей, против которых еще не разработали защитные механизмы. Проблему нашли в системе аутентификации Windows Kerberos, которая используется для безопасной проверки подлинности пользователей и компьютеров в сети. Однако для эксплуатации уязвимости злоумышленник должен иметь физический доступ к компьютеру.

Как правило, такие патчи безопасности не добавляют ничего нового, а лишь устраняют уязвимости, но в этот раз вышло по-другому. Например, в Windows 11 после установки обновления знаменитый "Синий экран смерти" впервые за 40 лет сменит цвет. Также появилась функция Quick Machine Recovery (QMR) для автоматического обнаружения и исправления критических ошибок.

Чтобы проверить наличие обновления, откройте "Настройки" и перейдите в "Центр обновления Windows". Там должна быть предложена свежая версия ОС. Если ее нет, проверку можно запустить вручную.

Напомним, Windows 11 уже обогнала "десятку" и стала самой популярной в мире десктопной ОС – спустя почти четыре года с момента релиза. Сейчас операционка установлена более чем на 700 млн устройств: это 54% рынка, тогда как доля Windows 10 меньше 43%.

Миграция на Windows 11 связана со скорым завершением поддержки Windows 10 – она закончится в октябре. При этом есть несколько способов (в том числе бесплатный) еще целый год после прекращения поддержки получать апдейты.

