На этом направлении на каждый километр армия РФ разместила по тысяче своих военнослужащих.

Треть всех боевых столкновений сейчас фиксируется именно на Покровском направлении. Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире Вечір.LIVE.

"Достаточно просто представить и проанализировать заявления нашего главнокомандующего генерала Сырского, который сказал, что на Донецком направлении противник сосредоточил, по одной информации, до 100 тысяч войск, по другой - 110 тысяч. Пусть будет даже 100 тысяч войск. Это означает, что на каждый километр мы имеем по тысяче военнослужащих РФ", - объяснил эксперт.

По словам Грабского, это очень сильное давление, поэтому сейчас на этом направлении ситуация постоянно напряженная. В то же время он отметил, что украинские военные держатся и не паникуют.

"Бои продолжаются на разных направлениях, противник не может применять технику, поэтому он компенсирует это применением малых пехотных групп. Это, собственно, то, о чем говорил опять же генерал Сырский, формулируя это, как просачивание. С этой просачиваемостью мы сейчас и боремся", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что враг изучает и украинское противодействие, поэтому нужно осознавать, что такое понятие, как "серая зона" может быть существенно расширено.

"Но боевые действия продолжаются и противник "залип" на этом направлении, поэтому не имеет возможности отказаться от него. На Новопавловском, Запорожском направлениях мы наблюдали и будем наблюдать бои ограниченной интенсивности, которые являются вспомогательными относительно того, что происходит на Покровском направлении. Поэтому мы и говорим о том, что на сегодня Донецкое направление, в частности участок между Покровском и Константиновкой является территорией, где прилагается больше всего усилий, как с украинской, так и с российской сторон", - подытожил Грабский.

Покровское направление - последние новости

Ранее в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск сообщили, что Покровск полностью очищен от вражеских ДРГ. Сейчас в городе работают украинские военные, перемещаются местные жители.

"Передвижение по самому городу существенно ограничено, но попасть в Покровск возможно", - отметили военные.

В то же время военный с позывным "Скиф" рассказал о планах врага на Покровском направлении. По его словам, на Покровском направлении ситуация довольно сложная, большинство логистических путей находится под постоянным контролем врага.

"Враг не оставляет попыток не только захватить город Покровск, но и перерезать логистические пути, которые к этому городу подходят. Учитывая то, что Доброполье является одним из городов по трассе Константиновка-Покровск, то эта трасса уже перерезана. И следующее направление - это Краматорск-Покровск, а Доброполье находится на его пути", - отметил "Скиф".

