Участники переговоров уверены, что стороны договорятся о продлении соглашения до окончания срока его действия в субботу, 19 ноября.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в украину агрессор может использовать "зерновой коридор" для экспорта российского аммиака.

Как сообщает Finanacial Times, ради продолжения работы "зернового коридора" России могут разрешить экспортировать свой аммиак по тому же коридору, по которому Украина сейчас экспортирует продовольствие.

Как говорится в сообщении, участники переговоров уверены, что стороны договорятся о продлении соглашения до окончания срока его действия в субботу, 19 ноября.

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Экспорт украинского зерна:

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

218 судов фактически были заблокированы на своих текущих позициях.

ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать экспорт продовольствия и согласовали движение 14 судов с украинским зерном в Черном море. В ООН подчеркнули, что черноморская зерновая инициатива остается в силе, даже несмотря на заявления Российской Федерации о выходе из соглашения.

2 ноября РФ объявила, что возвращается к выполнению обязательств в рамках "зернового соглашения".

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может расширить зерновой коридор.

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