На дне рождении собрались все звездные родственники.

Внучке известного актера, спортсмена и политика Арнольда Шварценеггера, Лайле на днях исполнилось 5 лет. Первый миниюбилей девочки отметили с большим размахом. Кадрами с празднования поделилась ее мама, писательница Кэтрин Шварценеггер в своем блоге в Instagram.

Пятый день рождения Лайлы отпраздновали в кругу родных, среди которых было много звезд Голливуда, в том числе отец малышки - актер Крис Прэтт, который исполнил главные роли в таких фильмах, как "Стражи Галактики", "Мир Юрского периода" и "Пассажиры".

Также поздравить племянницу пришли Кристина и Патрик Шварценеггеры. Последний известен по ролям в сериалах "Белый лотос" и "Поколение "Ви".

Из кадров, которые опубликовала Кэтрин, очевидно, что вся семья насладилась совместно проведенным временем. На одном из фото счастливая мама прижимает маленькую именинницу. Хотя лицо девочки не рассекречивают, можно увидеть, что на празднике Лайла была одета в летнее нежно-розовое платье в белый горошек.

Стоит отметить, что 5-летняя Лайла - самая старшая дочь Кэтрин Шварценеггер и Криса Прэтта. Пара поженилась в 2019 году и воспитывает вместе троих детей. У звезды "Стражей Галактики" также есть 13-летний сын от первого брака.

