Агрессор пытается легитимизировать оккупацию украинских территорий новым способом.

Россия планирует открыть специальную школу для детей из Китая на оккупированных украинских землях. Об этом сообщает NV.

Издание ссылается на информацию, полученную от исследователей Восточной правозащитной группы. Данные свидетельствуют, что Россия и Китай хотят создать китайской образовательный "анклав" на территории оккупированной Луганщины.

В частности сообщается, что китайцы могут построить школу на 300 мест в одном из районов Луганской области. Но этим планы агрессора не ограничиваются.

"Создадут там целый учебный анклав, где дети из КНР смогут завершить получение среднего образования по российским стандартам", - пишет NV.

Сообщается, что китайские "активисты" уже занимаются вопросами регистрации соответствующего юридического лица в России и через российский Фонд развития территорий подыскивают помещение для размещения своего учебного центра.

Ситуация на оккупированных территориях

Как писал УНИАН, Россия проводит агрессивную политику культурно-политических чисток на оккупированных территориях Украины. Как рассказывают жители оккупированных городов, любые публичные проявления украинской идентичности запрещены и являются основанием для репрессий. Повседневная жизнь милитаризируется, в том числе детское образование.

Особенно неприятным является то, что отказ участвовать в публичных восхвалениях российского агрессора тоже грозит проблемами. Например, родителей могут репрессировать, если их ребенок в школе откажется петь гимн оккупантов.

