Объект мирового наследия ЮНЕСКО, который когда-то был известным туристическим направлением, начинает разрушаться из-за климатических изменений. Речь идет о домах с волнистыми стенами, которые покрыты уникальными геометрическими линиями Королевского двора Тиебеле в Буркина-Фасо, который был основан в 16 веке. Такие росписи отражают мысли, культуру и религию народа кассена. Об этом пишет The Guardian.

Тиебеле на юге Буркина-Фасо является одним из четырех объектов страны в Западной Африке, входящих в список мирового наследия ЮНЕСКО, однако сейчас он находится на грани исчезновения.

"Сегодня легче строить с металлическими крышами и цементом", - отметил молодой житель Тиебеле Абду Ане.

Отмечается, что на протяжении многих лет Тиебеле был обязательным туристическим направлением в Буркина-Фасо, однако насилие джихадистов, которое с 2015 года происходит в стране, отпугивает путешественников.

"Например, чтобы добраться до Тиебеле, посетитель должен пересечь мост, известный как Назинон, который некоторое время назад был атакован. Водители должны соблюдать скорость 30 км/ч, а мост находится под строгим военным контролем. Неудачный государственный переворот 2015 года и последующие беспорядки негативно повлияли на туристическую отрасль, количество туристов ежегодно уменьшается", - объяснили в The Guardian.

В то же время угроза для деликатных сооружений от изменения климата увеличивается.

"Чтобы покрасить стены, они должны быть полностью сухими, но сейчас дожди непредсказуемы, и уже случалось, что во время реставрационных работ начинался дождь. Хотя мы очень гордимся тем, что нас признали объектом мирового наследия, нам также нужна помощь, чтобы сохранить его. Иногда дождь идет в периоды, когда раньше его не было. Раньше в марте или апреле у нас был один дождь, известный как "манговый дождь", а сегодня может быть три-четыре дождя", - говорит Ане.

Также местный житель добавил:

"Есть деревья, которые больше не родят, а именно из них мы раньше строили наши дома. Это беспокоит население, особенно пожилых людей, которые помнят, каким был климат раньше, потому что это новый вид изменений. Дождь выпадает обильно - больше, чем люди ожидали. Это явление, которое люди не понимают. Например, сейчас август, а дождя нет. Люди очень беспокоятся. Те, кто видел сезоны в прошлом и сравнивает их с сегодняшними, беспокоятся. Те, кто родился в этой ситуации, не понимают изменений".

Что известно о культуре народа кассена

В культуре, которая существует только в этом регионе мира, женщины отвечают за роспись домов. Для уникальных расписных линий они используют пигменты, добытые из латеритового камня, глины, базальта и даже коровьего навоза.

"Чтобы закрепить рисунки на стенах, они варят плоды дерева нере, также известного как "мучное дерево", чтобы сделать лак, который закрепляет краску. Все эти знания и навыки хранятся в голове восьмидесятилетней Кае Тинтама, признанной ЮНЕСКО "живой человеческой сокровищницей", живой библиотекой, ответственной за передачу техник декорирования и значения стен и форм домов Тиебеле новым поколениям", - рассказали в издании.

Кроме того, форма домов имеет также большое значение. Круглые дома, такой как имеет Ане, предназначены для холостых мужчин, а дома в форме цифры восемь служат для пожилых женщин и незамужних дочерей, а уже прямоугольные дома - для молодых пар.

"Крыши предназначены для сушки зерна после сбора урожая. На стенах рельефы змей символизируют духов бабушек или культурного духа-хранителя народа кассена, который появляется раз в год, во время чего население должно хранить молчание и избегать музыки, когда он проходит. Это памятник под открытым небом, который сейчас сосуществует с бетоном, листовым металлом и железными окнами", - продолжили в материале.

За строительство таких домов отвечают мужчины, а на это нужно месяц и смесь земли, соломы и бревен.

"Химические продукты ослабили почву", - отметил Ане, сетуя, что дома уже не служат так долго, как раньше.

The Guardian добавляет, что в этой части мира климатический кризис ощущается очень сильно, а ресурсов для борьбы с ним нет. Несмотря на то, что страны Сахеля (Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Чад, Судан и Эритрея - УНИАН) отвечают лишь за 1% мировых выбросов парниковых газов, они являются одними из тех, кто больше всего страдает от их последствий. В частности температура воздуха в этих странах выросла в 1,5 раза быстрее, чем в среднем по миру.

