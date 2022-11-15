Зеленский предлагает расширить зерновую инициативу на порты Николаева и "Ольвия" в Николаевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что экспортная зерновая инициатива Украины заслуживает бессрочного продления.

Об этом он сказал во время видеообращения к участникам саммита G20, которое обнародовал Офис президента в своем Telegram.

"Благодаря мощному участию ООН, Турции и других партнеров, мы показали, как сотрудничество нескольких может вернуть продовольственную безопасность многим. Я считаю, что наша экспортная зерновая инициатива заслуживает на бессрочное продление, независимо от того, когда закончится война. Право на пищу - это фундаментальное право каждого человека в мире", - подчеркнул он.

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По словам Зеленского, Украина с июля экспортировала более 10 миллионов тонн продовольствия морским путем. "Можем нарастить экспорт еще на миллионы тонн ежемесячно. Для этого я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности на порты Николаева и "Ольвия" в Николаевской области", - сказал он.

Зеленский призвал страны-участницы саммита присоединиться к инициативе Украины.

"Также призываю все страны, в частности ваши страны, уважаемые лидеры G19, присоединиться к нашей инициативе по помощи продовольствием беднейшим. Эта инициатива - Grain From Ukraine - уже нами основана. И первое судно Nord Vind выходит в Эфиопию. На борту 27 тысяч тонн пшеницы. Это объем продовольствия для почти 100 тысяч человек в год", - сказал Зеленский.

"Может быть много таких судов из Украины, а, следовательно, много людей в бедных странах, которые спасены от голода. Украина может экспортировать в этом году 45 миллионов тонн продовольствия. И пусть существенная часть будет направлена тем, кто страдает больше всего. Что конкретно мы предлагаем? Каждая страна может присоединиться с конкретным вкладом и стать сотворцом победы над голодом и продовольственным кризисом", - резюмировал он.

Зерновая сделка:

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписала отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

218 судов фактически были заблокированы на своих текущих позициях.

ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать экспорт продовольствия и согласовали движение 14 судов с украинским зерном в Черном море. В ООН подчеркнули, что черноморская зерновая инициатива остается в силе, даже несмотря на заявления Российской Федерации о выходе из соглашения.

2 ноября РФ объявила, что возвращается к выполнению обязательств в рамках "зернового соглашения".

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