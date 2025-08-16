Ни Трамп ни Путин не удосужились ответить на вопросы журналистов после совместной пресс-конференции.

Президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин прервали важную встречу, целью которой было положить конец войне в Украине.

Как говорится в материале The Washington Post (WP), этот визит дал многое Путину, но не принес немедленного достижения мира в Украине, к которому так стремится Трамп.

Издание отметило, что Путин воспользовался моментом и в присутствии Трампа прочитал язвительный урок о "коренных причинах" войны против Украины - кодовом обозначении демилитаризации страны и блокирования ее вступления в НАТО.

WP пояснил, что это было знаком нежелания Путина идти на уступки в его давнем намерении нейтрализовать попытки Украины сохранить независимость и государственность, "а также признаком ограниченности трамповской дипломатии, основанной на лести".

Журналисты обратили внимаение, что Трамп, который любит поговорить с прессой, не ответил на вопросы, что является редким моментом сдержанности, характерной для встречи, которая не принесла никаких позитивных результатов.

Издание отметило, что европейские лидеры вздохнули с облегчением после того, как встреча внезапно завершилась, не принеся практически никаких результатов.

"По крайней мере, Трамп не сдался. Это хорошо", - прокомментировал один высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности.

Издание рассуждает, что, возможно, Путин стремится предложить Трампу достаточно, чтобы выиграть время для развития своего преимущества на востоке Украины, где его войска добиваются успехов.

Переговоры Путина и Трампа

На Аляске прошли переговоры Трампа с Путиным об окончании войны в Украине. Трамп планировал, что заставит Путина согласиться на прекращение огня, однако сделать этого не сумел.

Интересно, что переговоры, которые планировалось оастянуть на 6-7 часов, однако они закончились после 3-х часовой бесседы.

