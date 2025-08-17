По словам одного блогера, правильная обрезка растений предотвратит их одеревенение.

Лаванда является одним из самых популярных садовых растений, ведь ее яркий фиолетовый цвет и сладкий аромат делают ее прекрасным дополнением к любому саду. Также лаванда является популярным растением среди пчел и бабочек. Однако, если вы хотите, чтобы ваша лаванда в следующем году цвела еще пышнее, одна из блогеров, по имени Аня призвала садоводов выполнить очень быструю, но важно процедуру по растению. Об этом пишет Express.

Несмотря на то, что такой способ занимает всего несколько минут, это отличный метод сделать лаванду больше и пышнее.

"Правильная обрезка растений предотвратит их одеревенение, продлит срок их жизни и будет способствовать появлению большего количества цветов в следующем году", - уверяет Аня.

Как обрезать лаванду

Сначала посмотрите на растение и определите, где заканчивается деревянная основа и начинается новый прирост. По словам экспертов, новые цветы не будут расти на старом приросте, поэтому всегда стоит делать срезы выше новых листьев.

Однако если речь идет об отмерших стеблях, то стоит их обрезать прямо к основанию.

"Возьмите острые ножницы и обрежьте растения минимум на треть длины каждого стебля, чтобы удалить все длинные части, обрезая примерно на два дюйма (5 сантиметров - УНИАН) выше деревянной части стеблей. Вы можете удалять стебли поодиночке или по несколько штук за раз. Для более крупных растений лаванды может быть полезнее использовать ножницы для живой изгороди, поскольку они помогут вам быстрее сформировать растение", - рекомендуют в Express.

Эксперты добавили, что лаванде необходимо несколько недель, чтобы восстановиться после обрезки, поэтому следует сделать это заблаговременно, если вы хотите избежать повреждения растения морозом.

