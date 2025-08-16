Путину безразлично, у кого останется Донбасс, если Украина де-факто прекратит быть независимым государством.

Владимир Путин так и не отказался от своего намерения уничтожить государственный суверенитет и независимость Украины, которые он считает "коренными причинами" войны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника.

По его словам, российский диктатор готов пойти на определенный компромисс по ряду вопросов, в частности по территориям, если будут устранены те самые "коренные причины".

Сейчас европейские лидеры пытаются убедить президента США, что обещаниям Путина доверять нельзя. Эту мысль до Трампа пытался донести в частности французский президент Эммануэль Макрон. Во время телефонного разговора, который Трамп провел с европейскими лидерами после саммита на Аляске, Макрон напомнил об опыте Минских соглашений, которые так и не были воплощены.

"Путин играет в долгую игру и не будет придерживаться обещаний. Трамп спешит заключить сделку, но Путин гораздо меньше [заинтересован в ней]", - сказал европейский дипломат, знакомый с деталями разговора.

Этот дипломат также добавил, что идея сразу начать переговоры о мирном соглашении, не добиваясь сначала прекращения огня на фронте, может казаться похвальной, но на самом деле это "очень сложно и рискованно".

Как писал УНИАН, Путин предложил Трампу свой вариант мирного соглашения. Он в частности требует передать России весь Донбасс и обязать Украину сделать русский язык официальным. Со своей стороны Путин честно-честно пообещает больше ни на кого не нападать.

Когда потом Трамп в разговоре с европейскими лидерами, в том числе и Зеленским, передал им это предложение, президент Украины заявил, что не согласится на передачу Донбасса под контроль России.

